Неизвестные напали на автомобиль первой олимпийской чемпионки Украины Баюл: она показала последствия (видео)

Известная фигуристка и первая чемпионка Олимпийских игр в истории независимой Украины Оксана Баюл, которая уже много лет проживает в США, сообщила о нападении на её автомобиль.

Титулованная спортсменка рассказала, что неизвестные злоумышленники пытались проникнуть в её автомобиль. На своей странице в Facebook она показала, как выглядит машина после попытки взлома.

На кадрах видно, что машина выглядит сильно поврежденной: в ней разбиты боковые окна, а стекло посыпалось внутрь. Также злоумышленники во время нападения повредили салон автомобиля.

Оксана Баюл показала, как выглядит ее машина после нападения

Однако, как следует из слов Баюл, нападавшие ничего ценного из автомобиля не похитили. В тот момент в машине никого не было, поэтому пострадавших в результате инцидента, по предварительным данным, нет. Спортсменка пока не рассказывает, кто и по каким причинам совершил нападение.

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Несмотря на неприятную ситуацию, сама Оксана Баюл в шутливой форме прокомментировала инцидент.

"Итак, сегодня моя машина решила устроить драматический момент — словно она проходит пробы на роль в мыльной опере. Клянусь, ей просто нужен был день в спа-салоне, немного клейкой ленты и, возможно, несколько слов поддержки! Но, что ж, по крайней мере, мне не пришлось прыгать на машину — пока что!", — отметила спортсменка.

Людям, которые следят за жизнью Баюл в соцсетях, титулованная чемпионка призвала не беспокоиться за неё. В другом видеоролике она показала новый автомобиль.

Напомним, что в феврале Оксана Баюл дала понять, что не поддерживает скелетониста Владислава Гераскевича в его поступке на Олимпиаде.

Кроме того, ранее Фокус рассказывал о том, как сейчас живёт Оксана Баюл в США: спортсменка переживает не самый лучший период в своей жизни.