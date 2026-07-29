Неизвестные напали на автомобиль первой олимпийской чемпионки Украины Баюл: она показала последствия (видео)
Известная фигуристка и первая чемпионка Олимпийских игр в истории независимой Украины Оксана Баюл, которая уже много лет проживает в США, сообщила о нападении на её автомобиль.
Титулованная спортсменка рассказала, что неизвестные злоумышленники пытались проникнуть в её автомобиль. На своей странице в Facebook она показала, как выглядит машина после попытки взлома.
На кадрах видно, что машина выглядит сильно поврежденной: в ней разбиты боковые окна, а стекло посыпалось внутрь. Также злоумышленники во время нападения повредили салон автомобиля.
Однако, как следует из слов Баюл, нападавшие ничего ценного из автомобиля не похитили. В тот момент в машине никого не было, поэтому пострадавших в результате инцидента, по предварительным данным, нет. Спортсменка пока не рассказывает, кто и по каким причинам совершил нападение.
Несмотря на неприятную ситуацию, сама Оксана Баюл в шутливой форме прокомментировала инцидент.
"Итак, сегодня моя машина решила устроить драматический момент — словно она проходит пробы на роль в мыльной опере. Клянусь, ей просто нужен был день в спа-салоне, немного клейкой ленты и, возможно, несколько слов поддержки! Но, что ж, по крайней мере, мне не пришлось прыгать на машину — пока что!", — отметила спортсменка.
Людям, которые следят за жизнью Баюл в соцсетях, титулованная чемпионка призвала не беспокоиться за неё. В другом видеоролике она показала новый автомобиль.
Напомним, что в феврале Оксана Баюл дала понять, что не поддерживает скелетониста Владислава Гераскевича в его поступке на Олимпиаде.
Кроме того, ранее Фокус рассказывал о том, как сейчас живёт Оксана Баюл в США: спортсменка переживает не самый лучший период в своей жизни.