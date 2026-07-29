Невідомі напали на автомобіль першої олімпійської чемпіонки України Баюл: вона показала наслідки (відео)
Відома фігуристка і перша чемпіонка Олімпійських ігор в історії незалежної України Оксана Баюл, яка вже багато років мешкає у США, повідомила про напад на її автомобіль.
Титулована спортсменка розповіла, що невідомі зловмисники намагалися проникнути до її автомобіля. На своїй сторінці у Facebook вона показала, як виглядає машина після спроби злому.
На кадрах видно, що машина виглядає потрощеною: у ній розбиті бокові вікна, а скло посипалося всередину. Також зловмисники під час нападу пошкодили салон автомобіля.
Однак, як можна зрозуміти зі слів Баюл, нападники не забрали нічого цінного з автомобіля. У той час в машині нікого не перебувало, тож постраждалих внаслідок інциденту, попередньо, немає. Спортсменка наразі не розповідає, хто і з яких причин скоїв напад.
Попри неприємну ситуацію, сама Оксана Баюл у жартівливій формі прокоментувала інцидент.
"Отже, сьогодні моя машина вирішила влаштувати драматичний момент — ніби вона проходить проби на роль у мильній опері. Клянуся, їй просто був потрібен день у спа-салоні, трохи клейкої стрічки і, можливо, кілька слів підтримки! Але, що ж, принаймні мені не довелося стрибати на машину — поки що!", — зазначила спортсменка.
Людей, які стежать за життям Баюл у соцмережах, титулована чемпіонка закликала не хвилюватися за неї. На іншому відеоролику вона показала новий автомобіль.
Нагадаємо, у лютому Оксана Баюл дала зрозуміти, що не підтримує скелетоніста Владислава Гераскевича у його вчинку на Олімпіаді.
Також раніше Фокус розповідав, як зараз живе Оксана Баюл у США: спортсменка переживає не найкращий період у своєму житті.