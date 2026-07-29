Невідомі напали на автомобіль першої олімпійської чемпіонки України Баюл: вона показала наслідки (відео)

Відома фігуристка і перша чемпіонка Олімпійських ігор в історії незалежної України Оксана Баюл, яка вже багато років мешкає у США, повідомила про напад на її автомобіль.

Титулована спортсменка розповіла, що невідомі зловмисники намагалися проникнути до її автомобіля. На своїй сторінці у Facebook вона показала, як виглядає машина після спроби злому.

На кадрах видно, що машина виглядає потрощеною: у ній розбиті бокові вікна, а скло посипалося всередину. Також зловмисники під час нападу пошкодили салон автомобіля.

Оксана Баюл показала, як виглядає її авто після нападу

Однак, як можна зрозуміти зі слів Баюл, нападники не забрали нічого цінного з автомобіля. У той час в машині нікого не перебувало, тож постраждалих внаслідок інциденту, попередньо, немає. Спортсменка наразі не розповідає, хто і з яких причин скоїв напад.

Попри неприємну ситуацію, сама Оксана Баюл у жартівливій формі прокоментувала інцидент.

Відео дня

"Отже, сьогодні моя машина вирішила влаштувати драматичний момент — ніби вона проходить проби на роль у мильній опері. Клянуся, їй просто був потрібен день у спа-салоні, трохи клейкої стрічки і, можливо, кілька слів підтримки! Але, що ж, принаймні мені не довелося стрибати на машину — поки що!", — зазначила спортсменка.

Людей, які стежать за життям Баюл у соцмережах, титулована чемпіонка закликала не хвилюватися за неї. На іншому відеоролику вона показала новий автомобіль.

Нагадаємо, у лютому Оксана Баюл дала зрозуміти, що не підтримує скелетоніста Владислава Гераскевича у його вчинку на Олімпіаді.

Також раніше Фокус розповідав, як зараз живе Оксана Баюл у США: спортсменка переживає не найкращий період у своєму житті.