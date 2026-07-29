МОК восстанавливает Россию в международном спорте: НОК Украины обратился в суд

Национальный олимпийский комитет официально начал процедуру обжалования решения Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета о восстановлении прав Олимпийского комитета России. Это решение фактически открыло России путь к возвращению в большой спорт.

НОК обратился в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Об этом сообщается на странице Национального олимпийского комитета Украины.

НОК, при юридической поддержке юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", просит отменить решение МОК как противоречащее положениям Олимпийской хартии, устоявшейся практике CAS и не учитывающее фактические обстоятельства, послужившие основанием для приостановления членства Олимпийского комитета России в 2023 году.

"НОК Украины исходит из того, что решение МОК было принято преждевременно и без надлежащей проверки того, действительно ли устранены нарушения, из-за которых Олимпийский комитет России был отстранен после обращения НОК Украины 6 октября 2023 года. Речь идет прежде всего о вмешательстве в территориальную юрисдикцию НОК Украины путем включения в структуру ОКР спортивных организаций с временно оккупированных территорий Украины", — подчеркнули в заявлении.

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В Олимпийском комитете также подчеркнули, что Украина готова отстаивать принципы Олимпийской хартии, международного права и территориальной целостности на международной арене.

Возвращение России на Олимпиаду — что известно

7 июля исполнительный комитет Международного олимпийского комитета принял решение временно восстановить в правах Олимпийский комитет России.

В то же время в МОК отметили, что отбор должен основываться не только на спортивных результатах, но и на способности спортсменов служить примером для подражания болельщикам, поддерживать и популяризировать идеи мира в обществе, в соответствии с положениями Олимпийской хартии.

Напомним, что ФИФА и УЕФА пока не планируют допускать клубы из РФ и российскую сборную к участию в международных соревнованиях, несмотря на решение МОК о временной отмене рекомендаций по отстранению российских спортсменов и команд.

До этого ФИФА сообщила, что ей известно о решении МОК о временной отмене дисквалификации Российского олимпийского комитета. В организации пообещали проанализировать это решение, прежде чем принять решение о дальнейших шагах в координации с соответствующими заинтересованными сторонами.

Напомним, что украинская теннисистка Марта Костюк, которая играла в полуфинале турнира в Уимблдоне, поделилась своим мнением о возможном допуске россиян к следующей летней Олимпиаде.