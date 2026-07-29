МОК повертає Росію до міжнародного спорту: НОК України звернувся до суду

Національний олімпійський комітет офіційно розпочав процедуру оскарження рішення Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету щодо поновлення прав Олімпійського комітету Росії. Це рішення фактично дало доступ Росії до повернення до великого спорту.

НОК звернувся до Спортивного арбітражного суду в Лозанні. Про це йдеться на сторінці Національного олімпійського комітету України.

НОК, за правої підтримки юридичної фірми "Ілляшев та Партнери", просить скасувати рішення МОК, як таке, що суперечить положенням Олімпійської хартії, усталеній практиці CAS та не враховує фактичні обставини, які стали підставою для призупинення членства Олімпійського комітету Росії у 2023 році.

"НОК України ґрунтується на тому, що рішення МОК було прийнято передчасно та без належної перевірки того, чи справді усунуто порушення, через які Олімпійський комітет Росії був відсторонений після звернення НОК України 6 жовтня 2023 року. Йдеться насамперед про втручання у територіальну юрисдикцію НОК України шляхом включення до структури ОКР спортивних організацій із тимчасово окупованих територій України", — наголосили в заяві.

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В олімпійському комітеті також підкреслили, що Україна готова захищати принципи Олімпійської хартії, міжнародного права та територіальної цілісності в міжнародному середовищі.

Повернення Росії на Олімпіаду — що відомо

7 липня виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету ухвалив рішення тимчасово відновити в правах Олімпійський комітет Росії.

Водночас у МОК зазначили, що відбір має не лише ґрунтуватися на спортивних результатах, але й на здатності спортсменів бути прикладом для наслідування для вболівальників, підтримувати та популяризувати ідеї миру в суспільстві, відповідно до положень Олімпійської хартії.

Нагадаємо, що ФІФА та УЄФА наразі не планують повертати клуби з РФ та російську збірну до участі у міжнародних змаганнях, попри рішення МОК про тимчасове скасування рекомендацій щодо відсторонення російських спортсменів та команд.

Перед цим ФІФА повідомила, що вони знають про рішення МОК щодо тимчасового скасування дискваліфікації Російського олімпійського комітету. В організації пообіцяли проаналізувати це рішення, перш ніж ухвалити рішення щодо подальших кроків у координації з відповідними зацікавленими сторонами.

Нагадаємо, що українська тенісистка Марта Костюк, яка грала у півфіналі турніру у Вімблдоні, розповіла про те, що думає про можливий допуск росіян до наступної літньої Олімпіади.