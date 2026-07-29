"Копенгаген" против "Полесья": трансляция матча Лиги конференций

29 июля житомирское "Полесье" продолжает свой путь в Лиге конференций. В ответном матче второго раунда квалификации соперником житомирян станет датский "Копенгаген".

Матч состоится на стадионе соперника. Первая встреча завершилась результативной ничьей 3:3. "Фокус" проведет текстовую трансляцию матча

Копенгаген — Полесье — где посмотреть матч

Трансляция матча между "Копенгагеном" и "Полесьем" состоится на канале "Megogo Футбол". Сам матч начнётся в 20:00.

Копенгаген — Полесье — стартовые составы матча

Главный тренер житомирян Руслан Ротань определил стартовый состав на матч:

Георгий Бущан — Борис Крушинский, Эдуард Сарапий, Сергей Чоботенко, Богдан Михайличенко — Руслан Бабенко, Александр Андриевский, Олег Федор — Александр Назаренко, Леандро Андраде, Игорь Краснопир.

Главный тренер "Копенгагена" Бо Свенссон также определился со стартовой "одиннадцаткой" на матч:

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Доминик Котарски — Маркос Лопес, Дзунносуке Сузуки, Феликс Беймо, Алекс Крал — Томас Делейни, Уильямс Клем — Эмиль Мадсен, Мохаммед Эльюнусси, Роберт, Андрес Корнелиус.

Копенгаген — Полесье: кого считают фаворитом

Букмекеры считают, что победителем матча станет "Копенгаген". Коэффициент на их победу составляет около 1,7. В свою очередь, победа украинской команды оценивается в 4,5.

Полесье — Копенгаген — с кем сыграет победитель этой пары

Победитель двухматчевого противостояния между "Полесьем" и "Копенгагеном" сыграет с победителем пары "Дебрецен" (Венгрия) и "Пюник" (Армения).

Копенгаген — Полесье — первый матч

Напомним, что в первом матче житомирское "Полесье" начало для себя нынешний евросезон, сыграв вничью 3:3 с датским "Копенгагеном". Украинская команда спаслась на последних минутах благодаря голу Александра Филиппова. На матч также пришел украинский боксер Александр Усик, который формально считается футболистом "Полесья".

При этом болельщики датского "Копенгагена" выразили поддержку украинским военным и всем украинцам. Они развернули баннер во время матча с житомирским "Полесьем".

Напомним, ранее "Фокус" рассказывал о том, когда и с кем будут играть украинские клубы в еврокубках.