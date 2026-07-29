"Копенгаген" проти "Полісся": трансляція матчу Ліги конференцій

29 липня житомирське "Полісся" продовжує свій шлях у Лізі Конференцій. У матчі-відповіді другого раунду кваліфікації суперником житомирян буде данський "Копенгаген".

Гра пройде на стадіоні суперника. Перший поєдинок завершився результативною нічиєю 3:3. Фокус проведе текстову трансляцію поєдинку.

Копенгаген-Полісся — трансляція матчу

На передматчевій розминці травму отримав Едуард Сарапій. Його в стартовому складі замінив Георгі Майсурадзе.

00:00 Матч розпочався, "Полісся" розіграло м'яч з центру.

Копенгаген-Полісся — де дивитися матч

Трансляція поєдинку між "Копенгагеном" та "Поліссям" пройде на каналі "Megogo Футбол". Сама гра розпочнеться о 20:00.

Копенгаген-Полісся — стартові склади матчу

Головний тренер житомирян Руслан Ротань обрав стартовий склад на матч:

Георгій Бущан — Борис Крушинський, Едуард Сарапій, Сергій Чоботенко, Богдан Михайличенко — Руслан Бабенко, Олександр Андрієвський, Олег Федор — Олександр Назаренко, Леандро Андраде, Ігор Краснопір.

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Головний тренер "Копенгагену" Бо Свенссон також визначився зі стартовою "одинадцяткою" на матч:

Домінік Котарскі — Маркос Лопес, Дзунносуке Сузукі, Фелікс Беймо, Алекс Крал — Томас Делейні, Вільямс Клем — Еміль Мадсен, Мохаммед Ельюнуссі, Роберт, Андрес Корнеліус.

Копенгаген-Полісся — кого вважають фаворитом

Букмекери вважають, що переможцем матчу стане "Копенгаген". На їхню перемогу коефіцієнт складає близько 1.7. Натомість перемога української команди оцінюється в 4.5.

Полісся-Копенгаген — з ким зіграє переможець пари

Переможець двоматчового протистояння між "Поліссям" та "Копенгагеном" зіграє з переможцем пари "Дебрецен" (Угорщина) та "Пюнік" (Вірменія).

Копенгаген-Полісся — перший матч

Нагадаємо, що в першому матчі житомирське "Полісся" розпочало цьогорічний євросезон для себе, зігравши внічию 3:3 з данським "Копенгагеном". Українська команда врятувалася на останніх хвилинах завдяки голу Олександра Філіппова. На гру також завітав український боксер Олександр Усик, який формально вважається футболістом "Полісся".

При цьому вболівальники данського "Копенгагена" підтримали українських військових та всіх українців. Вони вивісили банер під час матчу з житомирським "Поліссям".

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про те, коли та з ким гратимуть українські клуби в єврокубках.