"Динамо" вылетело из Лиги Европы: киевляне во второй раз уступили греческому ПАОКу

Киевское "Динамо" второй раз подряд уступило греческому ПАОКу. С общим счётом 2:5 украинская команда вылетела из Лиги Европы.

В то же время "Динамо" продолжит выступления в Лиге конференций. Об этом стало известно из трансляции матча.

В первом тайме игра проходила достаточно ровно — у обеих команд были свои моменты. Однако в конце тайма Назар Волошин выпал из эпизода, и ПАОК этим воспользовался — гол забил Яннис Константелиас.

А в начале второй половины Константелиас удвоил преимущество греческой команды. В целом же за два матча против киевлян Яннис забил 3 гола и отдал ещё одну голевую передачу.

Игорь Костюк радикально изменил состав киевлян

Перед матчем болельщики "Динамо" много обсуждали изменения, внесённые главным тренером Игорем Костюком в стартовый состав. По сравнению с первым матчем против ПАОКа он сменил шестерых футболистов.

Відео дня

Руслан Нещерет и Владислав Дубинчак пропустили матч из-за проблем со здоровьем, однако остальные замены были связаны именно с тактическим выбором.

Наибольший резонанс вызвало появление Вячеслава Суркиса, племянника президента "Динамо" Игоря Суркиса. Интересно, что зять президента клуба — Кристиан Биловар — на поле появился только с скамейки запасных.

В конце матча в составе "Динамо" дебютировал Пьер Мунгенге, который летом перешел из рядов действующих победителей Лиги чемпионов — ПСЖ. Правда, во Франции он выступал за юношеские команды.

С кем сыграет "Динамо" в Лиге конференций

После вылета из Лиги Европы киевляне продолжат бороться за выход в основную стадию еврокубков — их ждет матч в третьем раунде квалификации Лиги конференций. Соперником киевлян станет команда, проигравшая в паре "Карабах" (Азербайджан) — ЦСКА (Болгария). На момент написания новости команды продолжают играть.

Напомним, что житомирское "Полесье" уступило датскому "Копенгагену" и со счётом 4:5 по итогам двух матчей выбыло из квалификации Лиги конференций.

Также свой матч в Лиге конференций сегодня проводит ЛНЗ, который в эти минуты играет с бельгийским "Гентом". "Фокус" рассказывал о том, где можно посмотреть матчи этих команд.