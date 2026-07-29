"Гент" против ЛНЗ: где посмотреть матч украинской команды в Лиге конференций

30 июля дебютант еврокубков, черкасский ЛНЗ, сыграет против бельгийского "Гента" в ответном матче второго раунда Лиги конференций. Матч пройдет в городе Гент.

Первый матч завершился нулевой ничьей. "Фокус" рассказывает, где можно будет посмотреть матч между "Гентом" и ЛНЗ.

Гент — ЛНЗ — где посмотреть матч

Трансляция матча между "Гентом" и ЛНЗ в Украине будет доступна на платформе "Киевстар ТВ". Матч начнется в 21:30 по киевскому времени.

Гент-ЛНЗ — кого букмекеры считают фаворитом

По мнению букмекеров, бесспорным фаворитом матча является "Гент" — коэффициенты на его победу не достигают даже 1,5. В то же время шансы на победу ЛНЗ оцениваются с коэффициентом более 6.

Гент-ЛНЗ — с кем сыграет победитель

В случае победы ЛНЗ или "Гент" сыграют с победителем пары "Гетеборг" (Швеция) — "Левадия" (Эстония). Команда, которая проиграет, вылетает из Лиги конференций и завершает выступление в еврокубках

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Гент — ЛНЗ — первый матч

В первом матче между ЛНЗ и "Гентом" была зафиксирована нулевая ничья. В составе ЛНЗ ряд опасных моментов создал нападающий Марк Ассинор. У бельгийцев же был зафиксирован один удар в перекладину.

Интересно, что матч также транслировался в двух кинотеатрах Черкасс, где клуб организовал бесплатные совместные просмотры. Это позволило болельщикам ЛНЗ вместе поддержать команду и разделить эмоции первого еврокубкового вечера в истории клуба.

Ранее "Фокус" сообщал , что киевское "Динамо" в первом матче первого раунда квалификации Лиги Европы не смогло обыграть румынский "Университату". Игра завершилась нулевой ничьей. В то же время во второй встрече киевляне обыграли румынский клуб в серии пенальти.

Напомним, ранее "Фокус" рассказывал о том, когда и с кем будут играть украинские клубы в еврокубках.