"Гент" проти ЛНЗ: де дивитися матч української команди в Лізі Конференцій

30 липня дебютант єврокубків, черкаський ЛНЗ, зіграє проти бельгійського "Гента" у матчі-відповіді другого раунду Ліги Конференцій. Матч пройде у місті Гент.

Перша гра завершилася безгольовою нічиєю. Фокус розповідає, де можна буде переглянути гру між "Гентом" та ЛНЗ.

Гент-ЛНЗ — де дивитися матч

Трансляція гри між "Гентом" та ЛНЗ в Україні буде доступна на платформі "Київстар ТБ". Матч стартує о 21:30 за київським часом.

Гент-ЛНЗ — кого букмекери вважають фаворитом

На думку букмекерів беззаперечним фаворитом матчу є "Гент" — на їхню перемогу коефіцієнти не доходять навіть до 1.5. Натомість шанси на перемогу ЛНЗ оцінені з коефіцієнтом понад 6.

Гент-ЛНЗ — з ким зіграє переможець

У випадку перемоги ЛНЗ чи "Гент" зіграють з переможцем пари "Гетеборг" (Швеція) — "Левадія" (Естонія). Команда ж, що програє, вилітає з Ліги Конференцій та завершує виступ у єврокубках

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Гент-ЛНЗ — перший матч

У першій грі між ЛНЗ та "Гентом" була зафіксована безгольова нічия. У ЛНЗ низку небезпечних моментів мав нападник Марк Ассінор. Натомість у бельгійців було зафіксоване одне влучання у поперечину.

Цікаво, що він транслювався також у двох кінотеатрах Черкас, де клуб організував безкоштовні спільні перегляди. Це дало змогу прихильникам ЛНЗ разом підтримати команду та розділити емоції першого єврокубкового вечора в історії клубу.

Раніше Фокус розповідав, що київське "Динамо" у першому матчі першого раунду кваліфікації до Ліги Європи не змогло здолати румунську "Університатю". Гра завершилася безгольовою нічиєю. Водночас у другій зустріі кияни подолали румунський клуб по пенальті.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про те, коли та з ким гратимуть українські клуби в єврокубках.