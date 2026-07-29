"Полесье" уступило "Копенгагену": для первой украинской команды евросезон завершился

Житомирское "Полесье" уступило датскому "Копенгагену" и со счётом 3:5 по итогам двух матчей выбыло из квалификации Лиги конференций.

Таким образом, для украинского клуба завершился евросезон. "Фокус" вел текстовую трансляцию матча между "Полесьем" и "Копенгагеном".

В первом матче житомиряне сыграли вничью 3:3. В ответном матче проблемы начались ещё до старта встречи — на предматчевой разминке травму получил Эдуард Сарапий, вместо которого в стартовом составе вышел Георгий Майсурадзе.

И именно грузинский защитник стал антигероем первого тайма — он совершил фол против нападающего "Копенгагена" Роберта в своей штрафной площадке, а норвежец Эльюнусси реализовал 11-метровый.

Во второй половине "Полесье" получило отличный шанс отыграться — уже на первой минуте тайма красную карточку получил центральный защитник Дзунносуке Сузуки.

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В итоге житомиряне немало атаковали, однако до по-настоящему опасных моментов дело не доходило. А впоследствии "Копенгагену" удалась стремительная контратака, и Роберт удвоил преимущество датской команды.

В конце матча один гол сумел отыграть игрок сборной Украины Борис Крушинский, который из-за травмы Сарапия играл на непривычной для себя позиции — центрального защитника. Однако сил на камбэк у "Полесья" не хватило.

Житомиряне покидают еврокубки в этом сезоне — уже в эти выходные для них начнётся Чемпионат Украины. В свою очередь, "Копенгаген" сыграет с победителем пары "Дебрецен" (Венгрия) и "Пюник" (Армения). В этой паре первый матч выиграл "Дебрецен" — 1:0.

Напомним, что во время сегодняшней игры болельщики житомирского "Полесья", приехавшие на матч своей команды в Данию, выразили благодарность болельщикам "Копенгагена", которые во время первого матча вывесили баннер в поддержку Украины.

Завтра, 30 июля, состоятся ответные матчи ещё двух украинских команд — "Динамо" сыграет против греческого ПАОКа, а ЛНЗ встретится с бельгийским "Гентом". "Фокус" рассказывал о том, где можно посмотреть матчи этих команд.