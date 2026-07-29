"Полісся" поступилося "Копенгагену": для першої української команди завершено євросезон

Житомирське "Полісся" програло данському "Копенгагену" та з рахунком 3:5 за підсумком двох матчів вилетіло з кваліфікації до Ліги конференцій.

Таким чином для українського клубу завершився євросезон. Фокус проводив текстову трансляцію матчу між "Поліссям" та "Копенгагеном".

У першому матчі житомиряни зіграли внічию 3:3. У матчі-відповіді проблеми почалися ще до старту поєдинку — на пердматчевій розминці травму отримав Едуард Сарапій, замість якого в старті вийшов Георгі Майсурадзе.

І саме грузинський захисник став антигероєм першого тайму — він сфолив проти нападника "Копенгагена" Роберта у власному штрафному майданчику, а норвежець Ельюнуссі реалізував 11-метровий.

У другій половині "Полісся" отримало чудовий шанс відігратися — вже на першій хвилині тайму червону отримав центральний захисник Дзунносуке Сузукі.

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У підсумку житомиряни чимало атакували, однак до реально небезпечних моментів не доходило. А згодом "Копенгагену" вдалася стрімка контратака, і Роберт подвоїв перевагу данської команди.

Наприкінці гри один гол зміг відіграти гравець збірної України Борис Крушинський, який через травму Сарапія грав на незвичній для себе позиції — центрального захисника. Однак для камбеку сил у "Полісся" не вистачило.

Житомиряни залишають єврокубки у цьому сезоні — вже цими вихідними для них розпочнеться Чемпіонат України. Натомість "Копенгаген" зіграє з переможцем пари "Дебрецен" (Угорщина) та "Пюнік" (Вірменія). У тій парі перший матч виграв "Дебрецен" — 1:0.

Нагадаємо, що під час сьогоднішньої гри вболівальники житомирського "Полісся", що приїхали на матч своєї команди до Данії, віддячили вболівальникам "Копенгагена", які під час першого матчу вивісили банер на підтримку України.

Завтра, 30 липня, матчі-відповіді пройдуть ще для двох українських команд — "Динамо" зіграє проти грецького ПАОКа, а ЛНЗ зійдеться з бельгійським "Гентом". Фокус розповідав про те, де можна подивитися матчі цих команд.