"Дякуємо за підтримку України": вболівальники "Полісся" присвятили банер фанам "Копенгагену" (фото)

Уболівальники житомирського "Полісся", що приїхали на матч своєї команди до Данії, віддячили вболівальникам "Копенгагена", які під час першого матчу вивісили банер на підтримку України.

Загалом на гру завітало декілька десятків українських фанатів. Фото банера української команди опублікувало видання Sport.ua.

На стадіоні "Паркен" вболівальники "Полісся" розгорнули свій банер "Дякуємо, ФК "Копенгаген", за підтримку України".

Також на трибунах помітно чимало українських прапорів, а також атрибутики "Полісся".

Банер вболівальників Полісся Фото: Sport.ua

Нагадаємо, що в першому матчі житомирське "Полісся" розпочало цьогорічний євросезон для себе, зігравши внічию 3:3 з данським "Копенгагеном". Українська команда врятувалася на останніх хвилинах завдяки голу Олександра Філіппова. На гру також завітав український боксер Олександр Усик, який формально вважається футболістом "Полісся".

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При цьому вболівальники данського "Копенгагена" підтримали українських військових та всіх українців. Вони вивісили банер під час матчу з житомирським "Поліссям".

Банер на підтримку України Фото: X (Twitter)

Нагадаємо, що Фокус веде текстову трансляцію матчу-відповіді між "Поліссям" та "Копенгагеном". Після першого тайму житомиряни поступаються 0:1.

Скандал з вболівальниками на матчі між Динамо і ПАОКом

При цьому такі відносини між фанатами різко контрастують з протистоянням іншої української команди — київського "Динамо". Так, під час першого матчу вболівальники грецького клубу ПАОК влаштували провокацію на матчі з київським "Динамо". Наприкінці матчу греки розтягнули російський прапор у гостьовому секторі, який займали ультрас ПАОКа. У соцмережах пишуть, що поруч з ними також перебували вболівальники польського "Відзева" з Лодзі.

Згодом український блогер Олександр Волошин заявив, що під час футбольного матчу "Динамо" у Любліні охоронець розпилив йому в обличчя перцевий балончик. За словами блогера, інцидент стався після того, як він разом із друзями відреагував на появу на трибунах російського прапора.