"Спасибо за поддержку Украины": болельщики "Полесья" посвятили баннер фанатам "Копенгагена" (фото)

Болельщики житомирского "Полесья", приехавшие на матч своей команды в Данию, поблагодарили болельщиков "Копенгагена", которые во время первого матча вывесили баннер в поддержку Украины.

В целом на матч пришло несколько десятков украинских болельщиков. Фото баннера украинской команды опубликовало издание Sport.ua.

На стадионе "Паркен" болельщики "Полесья" развернули свой баннер "Спасибо, ФК "Копенгаген", за поддержку Украины".

Кроме того, на трибунах заметно немало украинских флагов, а также атрибутики "Полесья".

Баннер болельщиков "Полесья" Фото: Sport.ua

Напомним, что в первом матче житомирское "Полесье" начало для себя нынешний евросезон, сыграв вничью 3:3 с датским "Копенгагеном". Украинская команда спаслась на последних минутах благодаря голу Александра Филиппова. На матч также пришел украинский боксер Александр Усик, который формально считается футболистом "Полесья".

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При этом болельщики датского "Копенгагена" выразили поддержку украинским военным и всем украинцам. Они развернули баннер во время матча с житомирским "Полесьем".

Баннер в поддержку Украины Фото: X (Twitter)

Напомним, что "Фокус" ведет текстовую трансляцию ответного матча между "Полесьем" и "Копенгагеном". По итогам первого тайма житомиряне уступают 0:1.

Скандал с болельщиками на матче между "Динамо" и "ПАОК"

При этом такие отношения между болельщиками резко контрастируют с противостоянием другой украинской команды — киевского "Динамо". Так, во время первого матча болельщики греческого клуба ПАОК устроили провокацию на матче с киевским "Динамо". В конце матча греки развернули российский флаг в гостевом секторе, который занимали ультрас ПАОКа. В соцсетях пишут, что рядом с ними также находились болельщики польского "Видзева" из Лодзи.

Позже украинский блогер Александр Волошин заявил, что во время футбольного матча "Динамо" в Люблине охранник распылил ему в лицо перцовый баллончик. По словам блогера, инцидент произошел после того, как он вместе с друзьями отреагировал на появление на трибунах российского флага.