ПАОК проти Динамо: де дивитися матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи

30 липня київське "Динамо" зіграє матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти грецького ПАОКа. Гра пройде на стадіоні "Тумба" у Салоніках.

У першому матчі кияни поступилися з рахунком 2:3. Фокус зібрав інформацію про те, де можна подивитися матч "Динамо".

ПАОК-Динамо — де дивитися матч

Трансляція матчу "Динамо" проти ПАОКа в Україні буде доступна на каналі "2+2". Гра розпочнеться о 20:45 за київським часом.

ПАОК-Динамо — кого букмекери вважають фаворитом

Букмекери переконані, що саме ПАОК зможе виграти і другий матч протистояння — коефіцієнт на них приблизно 1.7-1.8. Натомість шанси на перемогу киян оцінюються в 4.2.

Динамо-ПАОК — з ким зіграє переможець пари

Суперником у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи для переможця пари "Динамо" — ПАОК стане переможець пари "Хаммарбю" (Швеція) — "Андерлехт" (Бельгія).

ПАОК-Динамо — перший матч

У першій грі київське "Динамо" поступилося ПАОКу у номінально домашньому матчі. Вже на початку гри кияни відкрили рахунок, однак на перерву команди пішли вже за переваги гостей.

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У другому таймі ПАОК збільшив свою перевагу, а гравець "Динамо" Джастін Лонвейк зміг лише скоротити відставання киян.

Нагадаємо, що вболівальники грецького клубу ПАОК влаштували провокацію на матчі з київським "Динамо". Наприкінці матчу греки розтягнули російський прапор у гостьовому секторі, який займали ультрас ПАОКа. У соцмережах пишуть, що поруч з ними також перебували вболівальники польського "Відзева" з Лодзі.

Згодом український блогер Олександр Волошин заявив, що під час футбольного матчу "Динамо" у Любліні охоронець розпилив йому в обличчя перцевий балончик. За словами блогера, інцидент стався після того, як він разом із друзями відреагував на появу на трибунах російського прапора.

Раніше Фокус розповідав, що київське "Динамо" у першому матчі першого раунду кваліфікації до Ліги Європи не змогло здолати румунську "Університатю". Гра завершилася безгольовою нічиєю. Водночас у другій зустріі кияни подолали румунський клуб по пенальті.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про те, коли та з ким гратимуть українські клуби в єврокубках.