ПАОК против "Динамо": где посмотреть ответный матч квалификации Лиги Европы

30 июля киевское "Динамо" сыграет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против греческого ПАОКа. Игра пройдет на стадионе "Тумба" в Салониках.

В первом матче киевляне уступили со счётом 2:3. Фокус собрал информацию о том, где можно посмотреть матч "Динамо".

ПАОК — "Динамо" — где посмотреть матч

Трансляция матча "Динамо" против ПАОКа в Украине будет доступна на канале "2+2". Игра начнётся в 20:45 по киевскому времени.

ПАОК — "Динамо": кого букмекеры считают фаворитом

Букмекеры убеждены, что именно ПАОК сможет выиграть и второй матч противостояния — коэффициент на них составляет примерно 1,7–1,8. В то же время шансы киевлян на победу оцениваются в 4,2.

"Динамо" — ПАОК: с кем сыграет победитель этой пары

Соперником победителя пары "Динамо" — ПАОК в третьем квалификационном раунде Лиги Европы станет победитель пары "Хаммарбю" (Швеция) — "Андерлехт" (Бельгия).

ПАОК — "Динамо" — первый матч

В первом матче киевское "Динамо" уступило ПАОКу в матче, который номинально считался домашним. Уже в начале матча киевляне открыли счёт, однако на перерыв команды ушли при преимуществе гостей.

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Во втором тайме ПАОК увеличил своё преимущество, а игрок "Динамо" Джастин Лонвейк смог лишь сократить отставание киевлян.

Напомним, что болельщики греческого клуба ПАОК устроили провокацию на матче с киевским "Динамо". В конце матча греки развернули российский флаг в гостевом секторе, который занимали ультрас ПАОКа. В соцсетях пишут, что рядом с ними также находились болельщики польского "Видзева" из Лодзи.

Позже украинский блогер Александр Волошин заявил, что во время футбольного матча "Динамо" в Люблине охранник распылил ему в лицо перцовый баллончик. По словам блогера, инцидент произошел после того, как он вместе с друзьями отреагировал на появление на трибунах российского флага.

Ранее "Фокус" сообщал , что киевское "Динамо" в первом матче первого раунда квалификации Лиги Европы не смогло обыграть румынский "Университату". Игра завершилась нулевой ничьей. В то же время во второй встрече киевляне обыграли румынский клуб в серии пенальти.

Напомним, ранее "Фокус" рассказывал о том, когда и с кем будут играть украинские клубы в еврокубках.