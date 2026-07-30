"Динамо" вилетіло з Ліги Європи: кияни вдруге поступилися грецькому ПАОКу

Київське "Динамо" вдруге поспіль програло грецькому ПАОКу. Із загальним рахунком 2:5 українська команда вилетіла з Ліги Європи.

Водночас "Динамо" продовжить свої виступи в Лізі конференцій. Про це відомо з трансляції матчу.

У першому таймі гра проходила достатньо рівна — обидві команди мали свої моменти. Однак наприкінці половини Назар Волошин вимкнувся з епізоду, і ПАОК цим скористався — голом відзначився Янніс Константеліас.

А на початку другої половини Константеліас подвоїв перевагу грецької команди. Загалом же за два матчі проти киян Янніс забив 3 голи та оформив ще 1 гольову передачу.

Ігор Костюк радикально змінив склад киян

Перед матчем вболівальники "Динамо" багато обговорювали зміни, які вніс головний тренер Ігор Костюк у стартовий склад. Порівняно з першим матчем проти ПАОКа він змінив 6 футболістів.

Відео дня

Руслан Нещерет та Владислав Дубінчак пропускали матч через проблеми зі здоров'ям, однак інші заміни були пов'язані саме з тактичним вибором.

Найбільш обговорюваною стала поява В'ячеслава Суркіса, який є племінником президента "Динамо" Ігоря Суркіса. Цікаво, що зять президента клуба — Крістіан Біловар — на полі з'явився лише з лави для запасних.

Наприкінці матчу у складі "Динамо" дебютував П'єр Мунгенге, який влітку перебався зі стану чинних переможців Ліги Чемпіонів ПСЖ. Щоправда, у Франції він виступав за молодіжні команди.

З ким зіграє Динамо в Лізі конференцій

Після вильоту з Ліги Європи кияни продовжать боротися за вихід до основної стадії єврокубків — на них чекає матч у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій. Суперником киян стане команда, що програє в парі "Карабах" (Азербайджан) — ЦСКА (Болгарія). На момент написання новини команди продовжують грати.

Нагадаємо, що житомирське "Полісся" програло данському "Копенгагену" та з рахунком 4:5 за підсумком двох матчів вилетіло з кваліфікації до Ліги конференцій.

Також свій матч у Лізі конференцій сьогодні проводить ЛНЗ, який у ці хвилини грає з бельгійським "Гентом". Фокус розповідав про те, де можна подивитися матчі цих команд.