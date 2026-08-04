Свитолина и ее супруг Монфис хотят выступить в паре на US Open

В рамках Fan Week на теннисном турнире US Open пройдут соревнования в смешанном парном разряде. Многие известные теннисисты уже зарегистрировались для участия в соревнованиях.

В частности, заявку на регистрацию подала украинка Элина Свитолина вместе со своим мужем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Об этом сообщает ресурс "Большой теннис Украины".

Ранее украинская теннисистка говорила о том, что они с мужем рассчитывают получить wild card для участия в турнире.

Всего было подано почти 30 парных заявок. В итоге шесть пар с лучшим суммарным индивидуальным рейтингом пройдут в основной этап соревнований, ещё 8 путевок будут распределены организаторами. Последние же два места будут разыграны в квалификации.

Отборочные матчи состоятся 24 августа, а сам турнир — 25–26 августа. В частности, 26 августа состоится финальный матч.

Відео дня

Начиная с квалификации и до полуфиналов матчи будут проходить до двух выигранных сетов. Каждый сет будет играться до четырёх геймов по системе no-ad. При счёте 4:4 будет проводиться тай-брейк, а вместо третьего сета — матчевый тай-брейк до десяти очков.

В финале сеты будут играться до шести геймов. При счете 6:6 состоится тай-брейк, а решающий сет также будет заменен матчевым тай-брейком до десяти очков.

Кто ещё зарегистрировался на турнир

Всего известно о 28 парах, подавших заявки. Среди наиболее известных, помимо Свитолиной и Монфиса, присутствуют:

Винус Уильямс (США) / Александр Бублик (Казахстан);

Арина Соболенко (Беларусь) / Новак Джокович (Сербия)

Елена Рыбакина (Казахстан) / Тейлор Фриц (США)

Мирра Андреева (Россия) / Андрей Рублев (Россия)

Ига Швёнтек (Польша) / Каспер Рууд (Норвегия)

Диана Шнайдер (Россия) / Даниил Медведев (Россия).

Ранее украинская теннисистка Александра Олейникова резко высказалась по поводу отмены благотворительного аукциона в Торонто (Канада), который она инициировала для оказания помощи Украине.

Напомним, две известные украинские теннисистки побывали на ЛГБТ-свадьбе бывшей российской теннисистки Касаткиной.

Также сообщалось, что в сети появилось видео выступления 13-летней Марты Костюк в Верховной Раде.