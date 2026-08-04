Світоліна з чоловіком Монфісом хочуть зіграти в парі на US Open

Під час Fan Week на турнірі з тенісу US Open відбудуться змагання у змішаному парному розряді. Чимало іменитих тенісистів вже зареєструвалися для участі у змаганнях.

Зокрема, реєстрацію подала українка Еліна Світоліна разом зі своїм чоловіком, французьким тенісистом Гаелем Монфісом. Про це повідомляє ресурс "Великий теніс України".

Раніше українська тенісистка говорила про те, що вони з чоловіком розраховують отримати wild card для участі у турнірі.

Загалом було подано майже 30 парних заявок. Загалом шість пар з найкращим сумарним одиночним рейтингом потраплять до основного етапу змагань, ще 8 путівок будуть роздані організаторами. Останні ж два місця розіграють у кваліфікації.

Кваліфікація відбудеться 24 серпня, а сам турнір 25-26 серпня. Зокрема, 26 серпня пройде фінальна гра.

Відео дня

Від кваліфікації до півфіналів матчі проходитимуть до двох виграних сетів. Кожен сет гратиметься до чотирьох геймів із системою no-ad. За рахунку 4:4 проводитиметься тай-брейк, а замість третього сету – матчевий тай-брейк до десяти очок.

У фіналі сети гратимуться до шести геймів. За рахунку 6:6 відбудеться тай-брейк, вирішальний сет також замінить матчевий тай-брейк до десяти очок.

Хто ще зареєструвався на турнір

Загалом відомо про 28 пар, що подали свої заявки. Серед найбільш відомих, крім Світоліної та Монфіса, присутні:

Вінус Вільямс (США) / Олександр Бублик (Казахстан);

Арина Соболенко (Білорусь) / Новак Джокович (Сербия)

Олена Рибакіна (Казахстан) / Тейлор Фрітц (США)

Мірра Андрєєва (Росія) / Андрій Рубльов (Росія)

Іга Швьонтек (Польща) / Каспер Рууд (Норвегія)

Діана Шнайдер (Росія) / Данило Медведєв (Росія).

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