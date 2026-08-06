Фейеры и забитый до отказа стадион: как в Турции представили нового одноклубника украинцев (видео)

Турецкий "Трабзонспор" представил болельщикам нового звездного новичка — египтянина Мохаммеда Салаха. Презентация собрала на трибунах немало зрителей.

Болельщики "Трабзонспора" встретили новую звезду фаерами и фонариками. Видео опубликовали в клубном аккаунте в X.

В целом церемония длилась около 30 минут. Болельщики "Трабзонспора" устроили яркое шоу на трибунах, поприветствовав его в новом клубе.

Сам Салах активно участвовал в мероприятиях с болельщиками.

В составе украинского "Трабзонспора" выступают два игрока сборной Украины. Арсений Батагов играет здесь с 2024 года, а Руслан Малиновский присоединился к клубу летом 2026 года.

Сколько будет зарабатывать Салах в Турции

По данным СМИ, Мохаммед Салах может получать около 17 миллионов евро в год после уплаты налогов. Кроме того, в его контракте предусмотрены бонусы.

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Кроме того, египетский футболист будет получать 20 % от всех доходов от продаж атрибутики, связанной с ним.

Многие назвали переход Салаха главным трансфером в истории турецкого чемпионата.

Мохаммед Салах — что известно

Мохаммед Салах — египетский вингер, легенда сборной и английского "Ливерпуля". За свою карьеру играл за швейцарский "Базель", итальянские "Рому" и "Фиорентину", а также за английские "Челси" и "Ливерпуль".

Его трижды признавали игроком года в Англии. Салах также имеет четыре "Золотые бутсы" Английской Премьер-лиги, две награды "Игрок сезона" Премьер-лиги, две награды "Плеймейкер сезона" Премьер-лиги, третье место в номинации "Лучший игрок ФИФА" в 2018 и 2021 годах, а также четвертое место в номинации "Золотой мяч" 2025 года соответственно.

В составе сборной Египта Салах забил 68 голов в 121 матче.

Напомним, что украинец Артем Довбик официально сменил клуб. В следующем сезоне нападающий будет выступать за итальянскую "Болонью".

Ранее "Фокус" сообщал , что итальянский "Ювентус" намерен подписать контракт с основным вратарем сборной Украины Анатолием Трубиным. В настоящее время украинец выступает за португальскую "Бенфику".