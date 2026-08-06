Фейеры и забитый до отказа стадион: как в Турции представили нового одноклубника украинцев (видео)
Турецкий "Трабзонспор" представил болельщикам нового звездного новичка — египтянина Мохаммеда Салаха. Презентация собрала на трибунах немало зрителей.
Болельщики "Трабзонспора" встретили новую звезду фаерами и фонариками. Видео опубликовали в клубном аккаунте в X.
Mohamed Salah, evimiz Papara Park’ta 👑🔥 pic.twitter.com/3PY16cgr29— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 6, 2026
В целом церемония длилась около 30 минут. Болельщики "Трабзонспора" устроили яркое шоу на трибунах, поприветствовав его в новом клубе.
O BİZE, BİZ ONA 😍 pic.twitter.com/dSYIaNjOdl— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 6, 2026
Сам Салах активно участвовал в мероприятиях с болельщиками.
Papara Park’ta ilk üçlü! 🔊— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 6, 2026
𝑴𝑶𝑯𝑨𝑴𝑬𝑫 𝑺𝑨𝑳𝑨𝑯. pic.twitter.com/eHXCfPciKW
В составе украинского "Трабзонспора" выступают два игрока сборной Украины. Арсений Батагов играет здесь с 2024 года, а Руслан Малиновский присоединился к клубу летом 2026 года.
Сколько будет зарабатывать Салах в Турции
По данным СМИ, Мохаммед Салах может получать около 17 миллионов евро в год после уплаты налогов. Кроме того, в его контракте предусмотрены бонусы.
Кроме того, египетский футболист будет получать 20 % от всех доходов от продаж атрибутики, связанной с ним.
Многие назвали переход Салаха главным трансфером в истории турецкого чемпионата.
Мохаммед Салах — что известно
Мохаммед Салах — египетский вингер, легенда сборной и английского "Ливерпуля". За свою карьеру играл за швейцарский "Базель", итальянские "Рому" и "Фиорентину", а также за английские "Челси" и "Ливерпуль".
Его трижды признавали игроком года в Англии. Салах также имеет четыре "Золотые бутсы" Английской Премьер-лиги, две награды "Игрок сезона" Премьер-лиги, две награды "Плеймейкер сезона" Премьер-лиги, третье место в номинации "Лучший игрок ФИФА" в 2018 и 2021 годах, а также четвертое место в номинации "Золотой мяч" 2025 года соответственно.
В составе сборной Египта Салах забил 68 голов в 121 матче.
Напомним, что украинец Артем Довбик официально сменил клуб. В следующем сезоне нападающий будет выступать за итальянскую "Болонью".
Ранее "Фокус" сообщал , что итальянский "Ювентус" намерен подписать контракт с основным вратарем сборной Украины Анатолием Трубиным. В настоящее время украинец выступает за португальскую "Бенфику".