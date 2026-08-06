Фаєри та забитий вщент стадіон: як презентували нового одноклубника українців у Туреччині (відео)

Турецький "Трабзонспор" презентував для вболівальників нове зіркове підписання — єгиптянина Мохаммеда Салаха. Презентація зібрала на трибунах чимало глядачів.

Фанати "Трабзонспору" зустріли нову зірку фаєрами та ліхтариками. Відео опублікували у клубному акаунті в X.

Загалом церемонія тривала близько 30 хвилин. Вболівальники "Трабзонспору" влаштували яскраве шоу на трибунах, привітавши його в новому клубі.

Сам Салах активно долучався до активностей з фанатами.

У складі українського "Трабзонспора" виступає двоє гравців збірної України. Арсеній Батагов грає тут з 2024 року, а Руслан Малиновський долучився до клубу влітку 2026.

Скільки зароблятиме Салах в Туреччині

За даними ЗМІ, Мохаммед Салах може отримати близько 17 мільйонів євро на рік після вирахування податків. Також у його контракті передбачені бонуси.

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Крім того, єгипетський футболіст отримуватиме 20% від усіх доходів з продажів атрибутики, пов'язаної з ним.

Багато хто охрестив перехід Салаха головним трансфером в історії турецького чемпіонату.

Мохаммед Салах — що відомо

Мохаммед Салах — єгипетський вінгер, легенда збірної та англійського "Ліверпуля". За свою кар'єру грав за швейцарський "Базель", італійські "Рому" та "Фіорентину", а також за англійські "Челсі" та "Ліверпуль".

Його тричі визнавали гравцем року в Англії. Салах також має чотири "Золоті бутси" Англійської Прем'єр-ліги, дві нагороди "Гравець сезону" Прем'єр-ліги, дві нагороди "Плеймейкер сезону" Прем'єр-ліги , третє місце в номінації "Найкращий гравець ФІФА" у 2018 та 2021 роках, а також четверте місце нагороди "Золотий м'яч" 2025 року відповідно.

У складі збірної Єгипту Салах забив 68 голів у 121 матчі.

Нагадаємо, що українець Артем Довбик офіційно змінив клубну прописку. Наступний сезон форвард відіграє у складі італійської "Болоньї".

Раніше Фокус розповідав, що італійський "Ювентус" має намір підписати основного голкіпера збірної України Анатолія Трубіна. Наразі українець виступає у складі португальської "Бенфіки".