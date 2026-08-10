Лионелю Месси дважды угрожали убийством во время ЧМ 2026: полиция раскрыла детали

Лионель Месси получил больше угроз убийством, чем любой другой футболист во время Чемпионата мира 2026 года.

Аргентинская суперзвезда мирового футбола был назван конкретной целью мужчины, который позвонил в аэропорт Далласа и пригрозил штурмом стадиона вместе с двумя другими людьми, вооруженными самодельными бомбами и винтовкой AR-15, перед матчем между Аргентиной и Иорданией на групповом этапе, сообщает Marca со ссылкой на отчет полиции США.

Угрозы повторились перед матчем 1/8 финала Аргентина-Египет.

"Я собираюсь войти на стадион в Атланте и взорвать Месси четырьмя бомбами, прикрепленными к моему телу", — написал один из подозреваемых в социальных сетях.

Во время того же матча полиция получила еще один звонок о наличии трех бомб в нескольких мусорных баках на трибунах. После того, как правоохранители вместе со служебными собаками проверили весь стадион, угроза не подтвердилась.

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Однако в поле зрения был не только Месси. ФБР, так и Международным центром полицейского сотрудничества были нейтрализованы угрозы в отношении других топ-футболистов и арбитров.

Португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба "Ан-Наср" и сборной Португалии Криштиану Роналду, слухи о свадьбе которого вызвали настоящий переполох, тоже столкнулся с опасностью в отеле своей сборной.

Согласно полицейскому отчету, ФИФА сообщила ФБР о присутствии "подозрительного мужчины", который запрашивал "подробности" о размещении Криштиану.

Через два дня полиция Хьюстона обнаружила и арестовала того же мужчину в отеле, где проживала сборная Португалии.

Еще один человек был арестован в Торонто за аналогичный инцидент, когда пытался пробраться в лифт с Криштиану Роналду, утверждая, что хотел только сделать селфи с CR7.

Что касается арбитров, то французский судья Франсуа Летексье, пожалуй, стал рекордсменом, получив более 6000 сообщений с угрозами в свой личный WhatsApp после судейства спорного матча Аргентина-Египет.

То же произошло с арбитром VAR в этом матче, Вилли Делажо. Из-за угроз пришлось усилить безопасность их домов и семей во Франции.

По данным СМИ, Лионель Месси перед финалом чемпионата мира-2026 заявлял партнерам, что этот матч станет для него последним в составе сборной Аргентины.

Напомним, на прошлой неделе Лионеля Месси заметили прямо на улице в США. При этом сам футболист передвигается без охраны и водителя.