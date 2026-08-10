Ліонелю Мессі двічі погрожували вбивством під час ЧС-2026: поліція розкрила деталі

Ліонель Мессі отримав більше погроз вбивством, ніж будь-який інший футболіст під час Чемпіонату світу 2026 року.

Аргентинська суперзірка світового футболу була названа конкретною ціллю чоловіка, який зателефонував до аеропорту Далласа і пригрозив штурмом стадіону разом із двома іншими особами, озброєними саморобними бомбами та гвинтівкою AR-15, перед матчем між Аргентиною та Йорданією на груповому етапі, повідомляє Marca з посиланням на звіт поліції США.

Погрози повторилися напередодні матчу 1/8 фіналу "Аргентина — Єгипет".

"Я збираюся вийти на стадіон в Атланті й підірвати Мессі чотирма бомбами, прикріпленими до мого тіла", — написав один із підозрюваних у соціальних мережах.

Під час того самого матчу поліція отримала ще один дзвінок про наявність трьох бомб у кількох сміттєвих баках на трибунах. Після того, як правоохоронці разом із службовими собаками перевірили весь стадіон, загроза не підтвердилася.

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Однак у полі зору був не лише Мессі. ФБР та Міжнародний центр поліцейського співробітництва нейтралізували загрози щодо інших провідних футболістів та арбітрів.

Португальський футболіст, нападник і капітан саудівського клубу "Ан-Наср" та збірної Португалії Кріштіану Роналду, чутки про весілля якого викликали справжній переполох, теж зіткнувся з небезпекою в готелі своєї збірної.

Згідно з поліцейським звітом, ФІФА повідомила ФБР про присутність "підозрілого чоловіка", який запитував "подробиці" щодо розміщення Кріштіану.

Через два дні поліція Х'юстона виявила та затримала саме того чоловіка в готелі, де проживала збірна Португалії.

Ще одну людину заарештували в Торонто за подібний інцидент, коли вона намагалася проникнути до ліфта разом із Кріштіану Роналду, стверджуючи, що хотіла лише зробити селфі з CR7.

Що стосується арбітрів, то французький суддя Франсуа Летексьє, мабуть, став рекордсменом, отримавши понад 6000 повідомлень із погрозами у свій особистий WhatsApp після суддівства суперечливого матчу "Аргентина — Єгипет".

Те ж сталося з арбітром VAR у цьому матчі, Віллі Делажо. Через погрози довелося посилити охорону їхніх будинків та родин у Франції.

За даними ЗМІ, Ліонель Мессі перед фіналом чемпіонату світу-2026 заявляв своїм партнерам, що цей матч стане для нього останнім у складі збірної Аргентини.

Нагадаємо, минулого тижня Ліонеля Мессі помітили просто на вулиці у США. При цьому сам футболіст пересувається без охорони та водія.