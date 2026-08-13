ПСЖ обыграл "Астон Виллу" и выиграл Суперкубок УЕФА: вышел ли на поле Забарный

Действующий победитель Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" завоевал очередной европейский трофей — Суперкубок УЕФА. В матче за этот титул французы обыграли английский "Астон Виллу", которая в прошлом сезоне выиграла Лигу Европы.

Победный гол в матче забил француз Дезире Дуэ. Об этом стало известно из трансляции матча.

В первом тайме счет открыл Хвича Кварацхелия — грузин, признанный лучшим игроком Лиги чемпионов прошлого сезона. В конце тайма счет сравнял 17-летний Брайан Маджо.

В начале второй половины матча гол забил Дезири Дуэ, и именно его гол в итоге принес парижанам трофей.

Илья Забарный все 90 минут провёл на скамейке запасных. Зато россиянин Матвей Сафонов отыграл весь матч в воротах своей команды.

Для ПСЖ это второй подряд Суперкубок УЕФА. А для Забарного — первый Суперкубок с ПСЖ: в 2025 году он присоединился к клубу именно в день первой победы в этом турнире.

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Ранее "Фокус" сообщал , что Илья Забарный может сменить клуб уже этим летом. По данным СМИ, на него присматривается ряд клубов в Англии.

Речь идет об интересе лондонского "Челси" и "Ливерпуля" из одноимённого города к Забарному.

Напомним, что после финала Лиги чемпионов Хвича Кварацхелия покорил украинских болельщиков, отказавшись отвечать на вопросы на русском языке, несмотря на то, что когда-то играл в России. После этого он продолжил общение с грузинскими журналистами на родном языке.

Кроме того, мы сообщали, что защитник "ПСЖ" Ашраф Хакими предстанет перед судом во Франции по обвинению в изнасиловании. Апелляционный суд отклонил его жалобу.