ПСЖ здолав "Астон Віллу" та виграв Суперкубок УЄФА: чи зіграв Забарний

Чинний переможець Ліги Чемпіонів "Парі Сен-Жермен" здобув черговий європейський трофей — Суперкубок УЄФА. У матчі за цей титул французи здолали англійську "Астон Віллу", яка в минулому сезоні виграла Лігу Європи.

Переможний гол у матчі оформив француз Дезіре Дуе. Про це стало відомо з трансляції матчу.

У першому таймі рахунок відкрив Хвіча Кварацхелія — грузин, якого визнали найкращим гравцем Ліги Чемпіонів минулого сезону. Наприкінці тайму рахунок зрівняв 17-річний Брайан Маджо.

На початку другої половини свій гол забив Дезірі Дуе, і його гол у підсумку приніс трофей парижанам.

Ілля Забарний усі 90 хвилин провів на лаві для запасних. Натомість росіянин Матвій Сафонов провів увесь матч в воротах своєї команди.

Для ПСЖ це другий поспіль Суперкубок УЄФА. Натомість для Забарного перший Суперкубок з ПСЖ — у 2025 році він перейшов до стану клубу саме у день першої перемоги у цьому турнірі.

Відео дня

Раніше Фокус повідомляв, що Ілля Забарний може змінити клуб вже цього літа. За даними ЗМІ, до нього придивляється низка клубів в Англії.

Йдеться про інтерес лондонського "Челсі" та "Ліверпуля" з однойменного міста до Забарного.

Нагадаємо, що після фіналу Ліги Чемпіонів Хвіча Кварацхелія підкорив українських вболівальників, коли відмовився відповідати на питання російською навіть попри те, що колись грав у Росії. Після цього він продовжив спілкування з грузинськими журналістами рідною мовою.

Також ми розповідали, що захисник ПСЖ Ашраф Хакімі постане перед судом у Франції через звинувачення у зґвалтуванні. Апеляційний суд відхилив його скаргу.