"Динамо" вылетело из еврокубков: киевляне уступили "Карабаху"

Киевское "Динамо" проиграло свой матч в еврокубках против "Карабаха". Для украинской команды эта игра стала последней в этом сезоне еврокубков.

Несмотря на победу в первом матче, во втором матче "Динамо" уступило со счётом 2:0. "Фокус" вел текстовую трансляцию матча.

В первом тайме счет открыл Жали Муаддиб, а во второй половине матча гол забил украинец Алексей Кащук.

У украинской команды было немало моментов, чтобы сравнять счёт по сумме двух матчей, но воспользоваться ни одним из них не удалось.

Киевское "Динамо" проиграло в последних двух раундах квалификации — греческому ПАОКу во втором раунде квалификации Лиги Европы и "Карабаху" в третьем раунде квалификации Лиги конференций. Для украинского клуба выступления в еврокубках в этом сезоне завершены.

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До этого из еврокубков также вылетели житомирское "Полесье" и черкасское ЛНЗ.

Теперь в еврокубках осталась лишь одна украинская команда — донецкий "Шахтер", который начнёт свои выступления осенью на групповом этапе Лиги чемпионов.

"Карабах" сыграет с победителем пары "Твенте" (Нидерланды) — "Дунайская Стреда" (Словакия).

Напомним, что болельщики греческого клуба ПАОК устроили провокацию на матче с киевским "Динамо". В конце матча греки развернули российский флаг в гостевом секторе, который занимали ультрас ПАОКа. В соцсетях пишут, что рядом с ними также находились болельщики польского "Видзева" из Лодзи.

Позже украинский блогер Александр Волошин заявил, что во время футбольного матча "Динамо" в Люблине охранник распылил ему в лицо перцовый баллончик. По словам блогера, инцидент произошел после того, как он вместе с друзьями отреагировал на появление на трибунах российского флага.