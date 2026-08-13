"Динамо" вилетіло з єврокубків: кияни поступилися "Карабаху"

Київське "Динамо" програло свій єврокубковий матч проти "Карабаху". Для української команди ця гра виявилася останньою в цьому єврокубковому сезоні.

Попри перемогу у першому матчі у другій грі "Динамо" поступилося з рахунком 2:0 у другій грі. Фокус вів текстову трансляцію матчу.

У першому таймі рахунок відкрив Жалі Муаддіб, тоді як в другій половині матчу гол забив українець Олексій Кащук.

Українська команда мала чимало моментів, аби зрівняти рахунок за сумою двох матчів, але скористатися жодним із моментів не вдалося.

Київське "Динамо" програло в останніх двох раундах кваліфікації — грецькому ПАОКу в другому раунді кваліфікації Ліги Європи та в третьому раунді кваліфікації Ліги Конференцій "Карабаху". Для українського клуба виступи в єврокубках цього сезону завершені.

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Перед цим з єврокубків також вилетіли житомирське "Полісся" та черкаське ЛНЗ.

Тепер в єврокубках залишилася лише одна українська команда — донецький "Шахтар", який розпоне свої виступи восени на груповому етапі Ліги Чемпіонів.

"Карабах" зіграє з переможцем пари "Твенте" (Нідерланди) — "Дунайська Стреда" (Словаччина).

Нагадаємо, що вболівальники грецького клубу ПАОК влаштували провокацію на матчі з київським "Динамо". Наприкінці матчу греки розтягнули російський прапор у гостьовому секторі, який займали ультрас ПАОКа. У соцмережах пишуть, що поруч з ними також перебували вболівальники польського "Відзева" з Лодзі.

Згодом український блогер Олександр Волошин заявив, що під час футбольного матчу "Динамо" у Любліні охоронець розпилив йому в обличчя перцевий балончик. За словами блогера, інцидент стався після того, як він разом із друзями відреагував на появу на трибунах російського прапора.