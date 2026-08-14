Судьба тренера "Динамо" была предрешена: последней каплей стало поражение от "Карабаха"

Киевское "Динамо" может уволить главного тренера Игоря Костюка после вылета из еврокубков в третьем раунде Лиги конференций, сообщают СМИ.

В то же время окончательное решение пока не принято. Об этом сообщили журналисты программы "ТаТоТаке".

Решение об увольнении или сохранении Игоря Костюка на посту главного тренера должен принять президент клуба Игорь Суркис. В то же время на матч 3-го тура Украинской премьер-лиги против ковалевского "Колоса" "Динамо" должен вывести именно Игорь Костюк.

Кто может заменить Игоря Костюка в "Динамо"?

При этом одним из вариантов, по мнению журналистов, может стать Сергей Ребров, который уже возглавлял киевскую команду ранее. В то же время журналисты не верят в то, что бывший тренер сборной Украины будет готов вернуться в украинский футбол сейчас, а вместо этого ему будет ближе вариант с клубом на Ближнем Востоке.

Відео дня

Еще одним кандидатом на должность главного тренера львовских "Карпат", днепровского "Днепра" и донецкого "Шахтера" хорват Игорь Йовичевич, которого уволили из польского "Видзева" в марте 2026 года.

Кроме того, журналисты предложили вариант с помощником тренера "Полесья" Руслана Ротаня Сергеем Кравченко, у которого до этого не было опыта работы в качестве главного тренера.

Напомним, что киевское "Динамо" проиграло свой матч в еврокубках против "Карабаха". Для украинской команды эта игра стала последней в этом сезоне еврокубков.

Также мы сообщали, что болельщики греческого клуба ПАОК устроили провокацию на матче с киевским "Динамо". В конце матча греки развернули российский флаг в гостевом секторе, который занимали ультрас ПАОКа. В соцсетях пишут, что рядом с ними также находились болельщики польского "Видзева" из Лодзи.

Позже украинский блогер Александр Волошин заявил, что во время футбольного матча "Динамо" в Люблине охранник распылил ему в лицо перцовый баллончик. По словам блогера, инцидент произошел после того, как он вместе с друзьями отреагировал на появление на трибунах российского флага.