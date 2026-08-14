Доля тренера "Динамо" була вирішена: останньою крапкою стала поразка від "Карабаха"

Київське "Динамо" може звільнити головного тренера Ігоря Костюка після вильоту з єврокубків у третьому раунді Ліги Конференцій, повідомляють ЗМІ.

Водночас остаточного рішення наразі ухвалено не було. Про це розповіли журналісти програми "ТаТоТаке".

Рішення звільнити або залишити Ігоря Костюка на посаді головного тренера має ухвалити президент клубу Ігор Суркіс. Водночас на матч 3-го туру Української прем'єр-ліги проти ковалівського "Колосу" "Динамо" має вивести ще Ігор Костюк.

Хто може замінити Ігоря Костюка в Динамо

При цьому одним з варіантів, на думку журналістів, може бути Сергій Ребров, який вже очолював київську команду раніше. Водночас журналісти не вірять в те, що екстренер збірної України буде готовий повернутися до українського футболу зараз, а натомість йому буде ближчий варіант з клубом на Близькому Сході.

Відео дня

Іншим варіантом називають екстренера львівських "Карпат", дніпровського "Дніпра" та донецького "Шахтаря" хорват Ігор Йовічевіч, якого звільнили з польського "Відзєва" у березні 2026 року.

Також журналісти запропонували варіант з асистентом тренера "Полісся" Руслана Ротаня Сергієм Кравченком, який до цього не мав досвіду роботи головним тренером.

Нагадаємо, що київське "Динамо" програло свій єврокубковий матч проти "Карабаху". Для української команди ця гра виявилася останньою в цьому єврокубковому сезоні.

Також ми повідомляли, що вболівальники грецького клубу ПАОК влаштували провокацію на матчі з київським "Динамо". Наприкінці матчу греки розтягнули російський прапор у гостьовому секторі, який займали ультрас ПАОКа. У соцмережах пишуть, що поруч з ними також перебували вболівальники польського "Відзева" з Лодзі.

Згодом український блогер Олександр Волошин заявив, що під час футбольного матчу "Динамо" у Любліні охоронець розпилив йому в обличчя перцевий балончик. За словами блогера, інцидент стався після того, як він разом із друзями відреагував на появу на трибунах російського прапора.