Новый тренер сборной Мальдера оказал поддержку: украинский защитник может перейти в Италию

Украинский защитник, игрок сборной Украины и житомирского "Полесья" Эдуард Сарапий может перейти в один из ведущих чемпионатов уже этим летом, сообщают журналисты.

Способствовать этому переходу может главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера. Об этом сообщили журналисты "ТаТоТаке".

Украинским защитником заинтересовался итальянский "Сассуоло". Особый интерес к игроку проявляет главный тренер клуба Серии А Альберто Аквилани.

Отмечается, что тренер обратил внимание на Сарапия ещё 31 мая, когда тот играл за сборную Украины в первом матче под руководством Андреа Мальдери.

При этом потенциальному трансферу способствует и то, что Мальдера и Аквилани поддерживают дружеские отношения друг с другом, поэтому они обсуждали этого футболиста, утверждают журналисты.

В настоящее время стороны продолжают вести переговоры, в ходе которых планируют обсудить все детали предстоящего трансфера.

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В этом сезоне Эдуард Сарапий сыграл лишь один матч, а остальные три пропустил из-за травмы. Зато в прошлом сезоне защитник провел 37 матчей, в которых забил 6 голов. Он также дебютировал и сыграл во всех трех матчах под руководством Андреа Мальдеры в сборной.

Футбольный клуб "Сассуоло" — что известно

В прошлом сезоне итальянский "Сассуоло" занял 11-е место в чемпионате Италии. Клуб был основан в 1920 году. В сезоне 2013/14 команда вернулась в Серию А.

Позже клуб выступал в еврокубках, однако не смог выйти из группы Лиги Европы.

Напомним, что нападающий сборной Украины Артем Довбик официально сменил клуб. В следующем сезоне форвард будет выступать за итальянскую "Болонью".

Кроме того, вингер Михаил Мудрик может сменить клуб уже этим летом. Интерес к украинцу проявляют ряд клубов Английской премьер-лиги, а также из других ведущих чемпионатов. При этом сам Мудрик хотел бы в дальнейшем играть в Англии.