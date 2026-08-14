Новий тренер збірної Мальдера допоміг: український захисник може перейти до Італії

Український захисник, гравець збірної України та житомирського "Полісся" Едуард Сарапій може перейти до топ-чемпіонату вже цього літа, повідомляють журналісти.

Посприяти цьому переходу може головний тренер збірної України Андреа Мальдера. Про це повідомили журналісти "ТаТоТаке".

Українським захисником зацікавився італійський "Сассуоло". Окремий інтерес до гравця має головний тренер клубу Серії А Альберто Аквілані.

Зазначається, що тренер звернув увагу на Сарапія ще 31 травня, коли той грав за збірну України у першому матчі Андреа Мальдери на чолі української команди.

При цьому потенційному трансферу сприяє і те, що Мальдера та Аквілані підтримують дружні відносини між собою, тож вони обговорювали футболіста, стверджують журналісти.

Наразі сторони продовжують вести перемовини, під час яких планують обговорити усі деталі майбутнього трансферу.

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У цьому сезоні Едуард Сарапій провів лише один матч, тоді як інші три пропустив через пошкодження. Натомість у минулому сезоні захисник провів 37 матчів, у яких забив 6 голів. Він також дебютував та зіграв в усіх трьох матчах під керівництвом Андреа Мальдери у збірній.

Футбольний клуб Сассуоло — що відомо

У минулому сезоні італійський "Сассуоло" посів 11 місце у чемпіонат Італії. Клуб був заснований у 1920 році. У сезоні 2013/14 команда повернулася до Серії А.

Пізніше клуб виступав у єврокубках, щоправда, не змогли вийти з групи Ліги Європи.

Нагадаємо, що нападник збірної України Артем Довбик офіційно змінив клубну прописку. Наступний сезон форвард відіграє у складі італійської "Болоньї".

Також вінгер Михайло Мудрик може змінити клуб вже цього літа. Інтерес до українця проявляють низка клубів Англійської прем'єр-ліги, а також з інших топ-чемпіонатів. Водночас сам Мудрик хотів би надалі грати в Англії.