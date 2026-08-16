Украина "взяла" первое золото на чемпионате мира по художественной гимнастике: что известно (фото)

18-летняя гимнастка Таисия Онофрийчук "завоевала" первую золотую медаль для Украины на чемпионате мира 2026 года в немецком городе Франкфурт-на-Майне. Украинка заняла первое место в финале упражнения с обручем.

Лидер сборной Украины по художественной гимнастике повторила достижение Анны Ризатдиновой 2013 года. Об этом сообщает "Суспильне Спорт".

Таисия Онофрийчук завоевала золото на ЧМ

За своё выступление в финале Онофрийчук получила 30,700 балла, опередив соперниц из Италии и Германии:

Таисия Онофрийчук (Украина) — 30,700; София Раффаэли (Италия) — 30,500; Дарья Варфоломеев (Германия) — 30,400.

Это первое "золото" украинки в карьере на чемпионатах мира. Более того, Таисия принесла Украине победу на ЧМ впервые с 2013 года. Последней, кому это удалось, была спортивная гимнастка Анна Ризатдинова (также в упражнении с обручем).

Ранее на этих соревнованиях девушка заняла четвертое место в личном многоборье. А впереди Онофрийчук ждет еще один финал — в упражнении с булавами.

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"Первое золото для Украины! Таисия Онофрийчук выиграла финал с обручем и принесла Украине первую золотую медаль на Чемпионате мира 2026 года! Эта победа — результат невероятной командной работы, преданности делу и бесчисленных часов упорного труда. Поздравляем Таисию, её тренеров, хореографов, массажистов и всю команду Украины! Поздравляем, Украина!" — говорится в посте на странице Федерации художественной гимнастики Украины в Instagram.

Таисия Онофрийчук Фото: Instagram

Кто такая Таисия Онофрийчук

Украинская спортивная гимнастка стала абсолютной чемпионкой Европы 2025 года в индивидуальном многоборье, бронзовой призеркой чемпионата Европы 2026 года в многоборье, серебряной призеркой юниорского чемпионата мира в упражнении с булавами.

18-летняя Таисия — мастер спорта международного класса.

Таисия Онофрийчук Фото: Instagram

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