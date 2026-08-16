Україна "взяла" перше золото на чемпіонаті світу з гімнастики: що відомо (фото)

18-річна гімнастка Таїсія Онофрійчук "забрала" першу золоту медаль для України на чемпіонаті світу-2026 в німецькому місті Франкфурт-на-Майні. Українка стала першою у фіналі вправи з обручем.

Лідерка збірної України з художньої гімнастики повторила здобуток Ганни Різатдінової у 2013 році. Про це пише "Суспільне Спорт".

Таїсія Онофрійчук виборола золото на ЧС

За свій виступ у фіналі Онофрійчук отримала 30.700 бала, випередивши конкуренток з Італії та Німеччини:

Таїсія Онофрійчук (Україна) — 30.700; Софія Раффаелі (Італія) — 30.500; Дар'я Варфоломєєв (Німеччина) — 30.400.

Це перше "золото" українки в кар'єрі на рівні чемпіонатів світу. Ба більше, Таїсія принесла Україні перемогу на ЧС вперше з 2013 року. Востаннє це вдавалося художній гімнастці Ганні Різатдіновій (також у вправі з обручем).

Раніше на цих змаганнях дівчина посіла четверте місце в особистому багатоборстві. А попереду на Онофрійчук чекає ще один фінал — у вправі з булавами.

Відео дня

"Перше золото для України! Таїсія Онофрійчук виграла фінал з обручем та приносить Україні першу золоту медаль на Чемпіонаті світу 2026! Ця перемога — результат неймовірної командної роботи, відданості та незліченних годин наполегливої ​​праці. Вітаємо Таїсію, її тренерів, хореографів, масажистів та всю команду України! Вітаємо, Україно!" — йдеться в дописі на Instagram-сторінці Федерації художньої гімнастики України.

Таїсія Онофрійчук Фото: Instagram

Хто така Таїсія Онофрійчук

Українська художня гімнастка стала абсолютною чемпіонкою Європи 2025 року в індивідуальному багатоборстві, бронзовою призеркою чемпіонату Європи 2026 у багатоборстві, срібною призеркою юніорського чемпіонату світу у вправі з булавами.

18-річна Таїсія — майстер спорту міжнародного класу.

Таїсія Онофрійчук Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українська жіноча та чоловіча команди з фехтування завершила свій виступ на чемпіонаті світу-2026 в Гонконзі. Українки змогли потрапити до топ-6, а чоловіча команда змогла завоювати срібло.

Ярослава Магучіх стала бронзовою призеркою чемпіонату світу 2025 року зі стрибків у висоту, "узявши" 1,97 метри.

Крім того, олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан уперше стала мамою.