Ребров сыграл в паддл с бывшим капитаном сборной России и ЦСКА Березуцким (видео)

Бывший главный тренер сборной Украины и нынешний вице-президент Украинской футбольной ассоциации Сергей Ребров сыграл в падель с бывшим российским футболистом Василием Березуцким.

Березуцкий с декабря 2025 года по июнь 2026 года играл в российском "Урале". Видео опубликовал Footballuablog в Instagram.

Ребров проводил матч в паре с Березуцким. Кто был соперником пары Ребров—Березуцкий — неизвестно.

Василий Березуцкий — легенда российского ЦСКА и сборной РФ. Он провел более 100 матчей в составе российской национальной сборной, в частности в 2014 и 2016 годах на чемпионате мира и на чемпионате Европы Березуцкий был капитаном российской сборной.

24 февраля 2022 года, когда Российская Федерация вторглась на территорию Украины, Березуцкий опубликовал пост в Instagram, в котором написал "Нет войне", но в настоящее время этот пост недоступен.

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Кроме того, в июне 2022 года он покинул ЦСКА, где на тот момент работал помощником тренера. После этого он работал помощником в "Шанхай Шэньхуа" и главным тренером в азербайджанском "Сабасе". Однако в декабре 2025 года он вернулся в РФ, где возглавил ФК "Урал", в котором работал до июня 2026 года.

В 2023 году в интервью блогеру Нобелю Арустамяну он осудил российское вторжение в Украину.

Напомним, что 15 мая Сергей Ребров внес 30 миллионов гривен в качестве залога за бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака. После этого народный депутат Николай Тищенко отметил бывшего тренера сборной Украины Сергея Реброва за решение внести 30 миллионов залога за бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака.

В апреле 2026 года Сергей Ребров покинул пост главного тренера национальной сборной Украины по футболу.