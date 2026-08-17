Ребров зіграв у падел з екскапітаном збірної Росії та ЦСКА Березуцьким (відео)

Колишній головний тренер збірної України та чинний віцепрезидент Української асоціації футболу Сергій Ребров зіграв у падел з колишнім російським футболістом Василем Березуцьким.

Березуцький з грудня 2025 року до червня 2026 працював у російському "Уралі". Відео опублікував Footballuablog у Instagram.

Ребров проводив матч у парі з Березуцьким. Хто був суперником пари Ребров-Березуцький — невідомо.

Василь Березуцький — легенда російського ЦСКА та збірної РФ. Він провів понад 100 матчів у складі російської національної команди, зокрема у 2014 та 2016 роках на Чемпіонаті світу та на Євро Березуцький був капітаном російської команди.

24 лютого 2022 року, коли Російська Федерація здійснила вторгнення на територію України, Березуцький зробив пост у Instagram, де написав "Нет войне", але наразі цей пост недоступний.

Відео дня

Також у червні 2022 року він залишив ЦСКА, де на той момент працював асистентом тренера. Після цього він працював асистентом в "Шанхай Шеньхуа" та головним в азербайджанському "Сабасі". Однак у грудні 2025 року він повернувся до РФ, де очолив ФК "Урал", у якому працював до червня 2026 року.

У 2023 році в інтерв'ю блогеру Нобелю Арустамяну засудив російське вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що 15 травня Сергій Ребров вніс 30 мільйонів гривень для застави ексголови Офіса президента Андрія Єрмака. Після цього народний депутат Микола Тищенко відзначив колишнього тренера збірної України Сергія Реброва за рішення внести 30 мільйонів застави за ексголову Офісу президента Андрія Єрмака.

У квітні 2026 Сергій Ребров залишив посаду головного тренера національної збірної України з футболу.