Известный блогер iShowSpeed планирует посетить Украину: хочет снять много контента

Один из самых популярных блогеров мира iShowSpeed рассказал, что в 2027 году намерен приехать в Украину. При этом он не раскрыл подробностей своего визита.

Блогер отметил, что планирует снять здесь много контента. Об этом он рассказал во время своего стрима, фрагмент которого был опубликован в X.

🚨| WATCH: Speed reveals he plans to visit Ukraine in 2027 as part of a future tour 👀🇺🇦🔥 pic.twitter.com/NHmiMnek0Y — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) August 17, 2026

Американский стример планирует в 2027 году провести тур по разным странам мира. Во время таких туров он активно снимает все происходящее в режиме прямой трансляции. iShowSpeed часто общается с местными жителями и т. д.

Блогер организовал немало крупных туров по Европе и Юго-Восточной Азии, а в конце 2025 года отправился в тур "Speed Does Africa", в рамках которого за 28 дней посетил 20 африканских стран.

Блогер iShowSpeed — что известно

iShowSpeed — американский блогер, который в 2021–2022 годах приобрел значительную популярность, отчасти благодаря распространению вирусных роликов из его прямых трансляций в социальных сетях. В 2022 году на 12-й церемонии вручения наград Streamy Awards его назвали лучшим прорывным стримером года.

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Сейчас ему 21 год. Его часто называют культурным послом, ведь во время визитов в разные страны он нередко знакомит как местную, так и международную аудиторию с их культурой и изобретениями.

На своем канале в YouTube у него более 60 миллионов подписчиков, а в Instagram на него подписано более 55 миллионов человек. Кроме того, у него почти 55 миллионов подписчиков в TikTok. А на платформе Twitch его канал насчитывает 6 миллионов подписчиков, а стримы собирают десятки и сотни тысяч зрителей одновременно.

Напомним, что американский стример и ютубер Даррен Уоткинс-младший, известный под ником iShowSpeed, подвергся "атаке" робота-пса с огнеметом в прямом эфире.

Кроме того, "двойник" Трампа из Китая, который поразительно точно копирует голос и манеры президента США, удивил блогера iShowSpeed.