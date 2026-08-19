Відомий блогер iShowSpeed планує відвідати Україну: хоче відзняти багато контенту

Один з найпопулярніших блогерів світу iShowSpeed розповів про те, що в 2027 році має намір приїхати в Україну. Водночас більше деталей свого візиту він не розкрив.

Блогер зазначив, що планує відзняти тут багато контенту. Про це він розповів під час свого стріма, момент з якого опублікували в X.

🚨| WATCH: Speed reveals he plans to visit Ukraine in 2027 as part of a future tour 👀🇺🇦🔥 pic.twitter.com/NHmiMnek0Y — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) August 17, 2026

Американський стрімер у 2027 році планує провести тур різними країнами світу. Під час подібних турів він активно знімає, все, що відбувається, у режимі прямого ефіру. iShowSpeed часто спілкується з місцевими жителями тощо.

Блогер проводив чимало великих турів Європою та Південно-Східною Азією, а наприкінці 2025 року вирушив у Speed Does Africa, в межах якого за 28 днів відвідав 20 африканських країн.

Блогер iShowSpeed — що відомо

iShowSpeed — американський блогер, який з 2021 по 2022 рік набув значної популярності, частково завдяки поширенню вірусних кліпів з його прямих трансляцій у соціальних мережах. У 2022 році на 12-й церемонії вручення нагород Streamy Awards його назвали найкращим проривним стримером року.

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Наразі йому 21 рік. Часто його називають культурним послом, адже під час візитів до різних країн він часто демонструє їхню культуру та винаходи як місцевій, так і міжнародній аудиторії.

На своєму YouTube каналі він має понад 60 мільйонів підписників, тоді як в Instagram на нього підписано понад 55 мільйонів людей. Також він має майже 55 мільйонів підписників у TikTok. А на платформі Twitch його канал має 6 мільйонів підписників, а стріми збирають десятки та сотні тисяч глядачів одночасно.

Нагадаємо, що американський стример і ютубер Даррен Воткінс-молодший, відомий під ніком iShowSpeed, піддався "атаці" робота-пса з вогнеметом у прямому ефірі.

Також "двійник" Трампа з Китаю, який приголомшливо точно копіює голос і манери президента США, здивував блогера iShowSpeed.