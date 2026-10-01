Кумиру миллионов грозит дисквалификация: что известно о санкциях после демарша Роналду

Самовольный демарш Криштиану Роналду из-за потери места в стартовом составе сборной Португалии грозит лучшему бомбардиру мира суровым отстранением на срок до шести месяцев.

Скандал вокруг Криштиану Роналду и его внезапного отъезда из лагеря сборной Португалии получил юридическое продолжение. Так, демарш звездного нападающего может обернуться для него официальными санкциями со стороны местных футбольных органов. Об этом пишет португальское издание A Bola.

Согласно дисциплинарному регламенту Португальской федерации футбола, футболист может быть наказан, если без уважительной причины покидает расположение сборной или пропускает её тренировку, матч или другое официальное мероприятие. Речь идет о статье 160 дисциплинарного регламента FPF. За такое нарушение предусмотрена дисквалификация на срок от одного до шести месяцев, а для профессиональных игроков также денежный штраф в размере от 500 до 1000 евро.

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В пункте 2 статьи 160 данного регламента также указано, что "самовольное отсутствие игрока или его уход с матча автоматически влекут за собой превентивное отстранение в соответствии с предусмотренной процедурой".

Таким образом, Роналду может быть дисквалифицирован на шесть месяцев после ухода из сборной Португалии. В то же время пока нет информации о том, что Роналду уже наказали или что FPF приняла решение о его дисквалификации. Речь идет именно о санкциях, предусмотренных дисциплинарным регламентом в случае установления соответствующего нарушения.

Почему Роналду покинул сборную

41-летний футболист покинул лагерь сборной Португалии в Копенгагене 30 сентября, за день до матча с Данией. Перед этим главный тренер команды Жорже Жезуш провёл пресс-конференцию, на которой заявил, что Роналду не выйдет в стартовом составе.

После этого Роналду не принял участия в тренировке. Федерация Португалии подтвердила его отсутствие, а впоследствии сам футболист объявил в соцсетях о решении покинуть команду.

"После пресс-конференции главного тренера сборной и беседы с президентом Португальской футбольной федерации я принял решение покинуть тренировочный лагерь национальной команды. В своё время я расскажу португальскому народу правду о причинах моего ухода из сборной, которой я всегда был предан. Сейчас самое время пожелать успехов Португалии и всем моим товарищам по команде — без исключения", — написал Роналду в соцсети Х.

После этого федерация заявила, что Роналду покинул расположение сборной, а подготовка к матчам с Данией и Норвегией продолжится с остальными 24 вызванными футболистами.

Причиной конфликта стало решение главного тренера португальцев Жорже Жезуша. Сначала 27 сентября 41-летний Криштиану Роналду впервые за 18 лет провёл официальный матч сборной на скамейке запасных в игре против Норвегии (2:1). Впоследствии на пресс-конференции накануне матча против Дании тренер открыто заявил, что Криштиану снова не выйдет в стартовом составе. Именно после этого заявления Роналду собрал вещи, покинул отель и объявил о своём отъезде.

Напомним, Криштиану Роналду установил возрастной рекорд чемпионатов мира, но не смог отличиться голом в матче против ДР Конго. Португалия открыла счёт, однако африканская сборная сравняла его перед перерывом, и команды завершили встречу со счётом 1:1.

Также мы писали, что недавно Криштиану Роналду завершил строительство роскошного особняка в Португалии стоимостью около 30 млн фунтов стерлингов, где планирует жить после завершения футбольной карьеры. В доме есть золотые смесители, итальянский мрамор, частный пляж, бассейны, кинотеатр и отдельная зона для детей.