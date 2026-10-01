Кумиру мільйонів загрожує дискваліфікація: що відомо про санкції після демаршу Роналду

Самовільний демарш Кріштіану Роналду через втрату місця в стартовому складі збірної Португалії загрожує найкращому бомбардиру світу суворим баном до шести місяців.

Скандал навколо Кріштіану Роналду та його раптового від'їзду з табору збірної Португалії отримав юридичне продовження. Так, демарш зіркового нападника може обернутися для нього офіційними санкціями з боку місцевих футбольних органів. Про це пише португальське видання A Bola.

Згідно з дисциплінарним регламентом Португальської федерації футболу, футболіст може бути покараний, якщо без поважної причини залишає розташування збірної або пропускає її тренування, матч чи інший офіційний захід. Йдеться про статтю 160 дисциплінарного регламенту FPF. За таке порушення передбачена дискваліфікація від одного до шести місяців, а для професійних гравців також грошовий штраф у розмірі від 500 до 1000 євро.

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У пункті 2 статті 160 цього регламенту також зазначено, що "самовільна відсутність гравця або його відхід із матчу автоматично тягнуть за собою превентивне відсторонення відповідно до передбаченої процедури".

Таким чином, Роналду може отримати дискваліфікацію на шість місяців після від’їзду зі збірної Португалії. Водночас наразі немає інформації про те, що Роналду вже покарали або що FPF ухвалила рішення про його дискваліфікацію. Йдеться саме про санкції, які передбачає дисциплінарний регламент у разі встановлення відповідного порушення.

Чому Роналду залишив збірну

41-річний футболіст залишив табір Португалії в Копенгагені 30 вересня, за день до матчу з Данією. Перед цим головний тренер команди Жорже Жезуш провів пресконференцію, на якій заявив, що Роналду не вийде у стартовому складі.

Роналду після цього не взяв участі в тренуванні. Федерація Португалії підтвердила його відсутність, а згодом сам футболіст оголосив у соцмережах про рішення залишити команду.

"Після пресконференції головного тренера збірної та розмови з президентом Португальської футбольної федерації я прийняв рішення покинути тренувальний табір національної команди. Свого часу я розповім португальському народу правду про причини мого відходу зі збірної, якій я завжди був відданий. Зараз час побажати успіху Португалії та всім моїм товаришам по команді — без винятку", — написав Роналду у соцмережі Х.

Федерація після цього заявила, що Роналду залишив розташування збірної, а підготовка до матчів із Данією та Норвегією продовжиться з іншими 24 викликаними футболістами.

Причиною конфлікту стало рішення головного тренера португальців Жорже Жезуша. Спочатку 27 вересня 41-річний Кріштіану Роналду уперше за 18 років провів офіційний поєдинок збірної на лаві запасних у грі проти Норвегії (2:1). Згодом на пресконференції напередодні матчу проти Данії наставник відкрито заявив, що Кріштіану знову не вийде у стартовому складі. Саме після цієї заяви Роналду забрав речі, покинув готель і оголосив про свій від'їзд.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду встановив віковий рекорд чемпіонатів світу, але не зміг відзначитися голом у матчі проти ДР Конго. Португалія відкрила рахунок, однак африканська збірна зрівняла його перед перервою, тож команди завершили зустріч із результатом 1:1.

Також ми писали, що нещодавно Кріштіану Роналду завершив будівництво розкішного особняка в Португалії вартістю близько 30 млн фунтів стерлінгів, де планує жити після завершення футбольної кар’єри. У будинку є золоті крани, італійський мармур, приватний пляж, басейни, кінотеатр та окрема зона для дітей.