Повернулись спиной к полю и освистали гимн: венгры устроили провокацию на матче с Украиной (видео)

На матче 4-го тура группы B2 Лиги наций между Венгрией и Украиной, который состоялся вечером 5 октября в словацком городе Трнава и завершился поражением "сине-желтых", венгерские болельщики устроили провокацию.

Перед началом матча игроки и болельщики традиционно исполнили национальные гимны. Первым прозвучал гимн Венгрии, во время которого украинские фанаты свистели только в начале. А когда зазвучал гимн Украины, венгерские ультрас пытались полностью перекричать его. Об этом сообщило издание Sport.ua.

Венгры не только освистали и заглушили украинский гимн, но и повернулись спиной к футбольному полю, проявив таким образом неуважение к одному из главных символов страны.

Момент, когда венгерские болельщики освистали украинский гимн

Когда матч начался, на странице Украинской футбольной ассоциации появился пост с призывом уважать друг друга.

Чем закончился матч Украина — Венгрия

Отметим, что матч состоялся на стадионе имени Антона Малатински в Трнаве. В начале второго тайма Виталиш получил пас от Собослаи и отдал проникающую передачу Милану Тоту, который пробил под Трубиным, и венгерская сборная вышла вперед со счётом 1:0.

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На 83-й минуте Яремчук сравнял счёт после углового. Однако практически сразу после гола "сине-жёлтых" Чингер обошёл Трубина, и счёт стал 2:1 в пользу венгров. В итоге матч завершился поражением Украины.

Ранее Венгрия и Украина уже встречались на поле в рамках Лиги наций в конце сентября. Тогда матч завершился минимальной победой "сине-желтых". В начале матча венгерские болельщики также освистали украинский гимн.

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