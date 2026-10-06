Розвернулися спинами до поля і освистали гімн: угорці влаштували провокацію на матчі з Україною (відео)

На матчі 4-го туру групи B2 Ліги націй між Угорщиною та Україною, який відбувся увечері 5 жовтня у словацькому місті Трнава і завершився поразкою синьо-жовтих, угорські вболівальники влаштували провокацію.

Перед початком гри гравці та вболівальники традиційно виконали національні гімни. Першим пролунав гімн Угорщини, під час якого українські фанати свистіли лише на старті. А коли залунав гімн України, угорські ультрас намагалися повністю перекричати його. Про це розповіло медіа Sport.ua.

Угорці не лише освистали та перекричали український гімн, а й повернулися спинами до футбольного поля, виявивши у такий спосіб неповагу до одного з головних символів країни.

Момент, коли угорські вболівальники освистали український гімн

Коли поєдинок стартував, на сторінці Української асоціації футболу з'явився допис із закликом поважати одне одного.

Чим закінчився матч Україна-Угорщина

Зазначимо, що гра відбулася на стадіоні імені Антона Малатінскі у Трнаві. На початку другого тайму Віталіш отримав пас від Собослаї та віддав розрізну передачу на Мілана Тота, який пробив під Трубіним, й угорська збірна вирвалася уперед із рахунком 1:0.

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На 83-й хвилині Яремчук зрівняв рахунок після кутового. Проте фактично одразу після гола синьо-жовтих Чінгер переграв Трубіна й рахунок став 2:1 на користь угорців. Зрештою гра завершилася поразкою України.

Раніше Угорщина та Україна вже зустрічалися на полі у межах Ліги націй наприкінці вересня. Тоді гра завершилася мінімальною перевагою синьо-жовтих. На початку гри угорські вболівальники також освистали український гімн.

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