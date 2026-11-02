Чемпионка Европы скончалась через 10 дней после свадьбы: ей было всего 34 года (фото)

Известная ирландская спортсменка, чемпионка Европы в беге на 1500 метров Киара Магин ушла из жизни в возрасте 34 лет. Она скончалась в кругу близких всего через несколько дней после своей свадьбы, после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Семья спортсменки сообщила об этой трагической новости на её странице в Instagram. Киара Магин приостановила свою спортивную карьеру в 2025 году, когда публично рассказала о своём диагнозе. Несмотря на болезнь, она продолжала вести активный образ жизни: участвовала в публичных мероприятиях, а в июне выпустила автобиографическую книгу под названием "Мой лучший забег" (My Best Race).

За десять дней до смерти Киара вышла замуж за своего избранника Томаса Морана. Она скончалась утром 1 ноября. Руководители Республики Ирландия и Северной Ирландии выразили соболезнования её семье.

Киара Магин недавно вышла замуж Фото: Instagram

Спортивные достижения

Вершиной карьеры Магин стала победа и завоевание золотой медали в беге на 1500 метров на чемпионате Европы 2024 года в Риме. Она также представляла Ирландию на двух Олимпийских играх — в 2016 и 2021 годах. Олимпиаду 2024 года ей пришлось пропустить из-за травмы ахиллова сухожилия.

Видео дня

Напомним, что 31-летняя инженерша Amazon Боуэн Ван скончалась в своей постели, пока чат-бот ChatGPT убеждал её, что внезапная потеря сознания и судороги — это всего лишь "режим энергосбережения" мозга.

Кроме того, 24 октября скончалась журналистка и ветеран Елена Шарговская. В 2015 году Елена стала добровольцем Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова и медицинского батальона "Госпитальеры", активно боролась за право женщин служить в Вооруженных силах на равных.