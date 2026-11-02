Чемпіонка Європи померла через 10 днів після весілля: їй було лише 34 роки (фото)

Відома ірландська спортсменка, чемпіонка Європи в бігу на 1500 метрів Кіара Магін пішла з життя у віці 34 років. Вона померла в колі близьких людей лише через кілька днів після власного весілля, після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням.

Сім’я спортсменки повідомила цю трагічну новину на її сторінці в Instagram. Кіара Магін призупинила свою спортивну кар’єру у 2025 році, коли публічно розповіла про свій діагноз. Попри хворобу, вона продовжувала вести активний спосіб життя: брала участь у публічних заходах, а в червні випустила автобіографічну книгу під назвою "Мій найкращий забіг" (My Best Race).

За десять днів до смерті Кіара вийшла заміж за свого обранця Томаса Морана. Вона пішла з життя вранці 1 листопада. Керівники Республіки Ірландія та Північної Ірландії висловили співчуття її родині.

Кіара Магін нещодавно вийшла заміж Фото: Instagram

Спортивні досягнення

Вершиною кар’єри Магін стала перемога та здобуття золотої медалі в бігу на 1500 метрів на чемпіонаті Європи 2024 року в Римі. Вона також представляла Ірландію на двох Олімпійських іграх — у 2016 та 2021 роках. Олімпіаду 2024 року їй довелося пропустити через травму ахіллового сухожилля.

Видео дня

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