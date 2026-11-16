"Я возвращаюсь на дорожку": Ольга Харлан объявила о возобновлении карьеры

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан объявила о возвращении на фехтовальную дорожку. Первым турниром после перерыва станет Гран-при во французском Орлеане.

О возвращении на фехтовальную дорожку Харлан сообщила в Instagram. Спортсменка отметила, что в последний раз участвовала в международных соревнованиях ровно два года назад, а теперь готова снова выступать — уже в статусе мамы.

"Ровно два года назад я вышла на дорожку на своих последних международных соревнованиях. Это был длительный перерыв. И всё это время мне очень хотелось сказать: "I’ll be back!" Но я решила ещё немного придержать эту новость при себе.

И вот этот момент настал… Я возвращаюсь на дорожку. Теперь уже в роли мамы. Уверена, что будет нелегко. Но разве это меня когда-нибудь пугало? "Увидимся в Орлеане, Франция!" — написала фехтовальщица.

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Когда Ольга Харлан проведет первые соревнования после возвращения

Первым турниром после длительного перерыва для украинской спортсменки станет этап Гран-при по фехтованию во французском Орлеане. Соревнования пройдут 3–5 декабря 2026 года.

В то же время спортсменка предупредила, что возвращение будет нелегким, но выразила готовность вновь выходить на соревнования.

Почему Харлан сделала перерыв в карьере

В июне 2026 года Ольга Харлан впервые стала мамой. У неё и её жениха, итальянского фехтовальщика Луиджи Самеле, родилась дочь Арианна. О рождении ребёнка спортсменка сообщила в социальных сетях. После этого Харлан делилась с подписчиками семейными фотографиями и моментами материнства.

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