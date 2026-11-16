"Я повертаюся на доріжку": Ольга Харлан оголосила про відновлення кар'єри
Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан оголосила про повернення на фехтувальну доріжку. Першим турніром після паузи стане Гран-прі у французькому Орлеані.
Про повернення на фехтувальну доріжку Харлан повідомила в Instagram. Спортсменка зазначила, що востаннє брала участь у міжнародних змаганнях рівно два роки тому, а тепер готова знову виступати — уже в статусі мами.
"Рівно два роки тому я вийшла на доріжку на своїх останніх міжнародних змаганнях. Це була велика пауза. І весь цей час мені дуже хотілося сказати: "I’ll be back!" Але я вирішила ще трохи потримати цю новину при собі.
І ось цей момент настав… Я повертаюся на доріжку. Тепер уже в статусі матусі. Впевнена, що буде нелегко. Але коли це мене лякало? See you in Orléans, France!" — написала фехтувальниця.
Коли Ольга Харлан проведе перші змагання після повернення
Першим турніром після тривалої перерви для українки стане етап Гран-прі з фехтування у французькому Орлеані. Змагання відбудуться 3–5 грудня 2026 року.
Водночас спортсменка попередила, що повернення буде непростим, але висловила готовність знову змагатися.
Чому Харлан зробила паузу в кар’єрі
У червні 2026 року Ольга Харлан уперше стала мамою. У неї та її нареченого, італійського фехтувальника Луїджі Самеле, народилася донька Аріанна. Про народження дитини спортсменка повідомила в соціальних мережах. Після цього Харлан ділилася з підписниками сімейними фотографіями та моментами материнства.
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