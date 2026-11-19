Президент Украинской футбольной ассоциации Андрей Шевченко ответил на обвинения Михаила Мудрика, который связал свое допинговое дело с организацией работы сборной Украины. Глава УАФ назвал эти заявления безосновательной клеветой.

О своей позиции президент УАФ рассказал в комментарии изданию Tribuna.com. Шевченко заявил, что слова футболиста несправедливо ставят под сомнение профессионализм сотрудников национальной сборной и ассоциации.

"Прозвучали громкие заявления об УАФ и сборной Украины. Это безосновательная клевета в адрес наших людей, которые честно и профессионально выполняют свою работу", — сказал руководитель УАФ.

Самое серьезное обвинение Шевченко выдвинул в адрес окружения футболиста. По его словам, после отстранения Мудрика представители игрока неоднократно обращались в ассоциацию с предложением искусственно найти сотрудника, который взял бы на себя ответственность за появление мельдония в допинг-пробе.

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"УАФ отказалась — такое предложение противоречит принципам нашей работы", — подчеркнул президент ассоциации.

Он также заявил, что обвинения представителей Мудрика не нашли подтверждения после многочисленных исследований и проверок. По словам Шевченко, это подтверждают результаты расследования и итоговое мировое соглашение с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Футбольной ассоциацией Англии.

Что Шевченко рассказал о медицинском сопровождении футболиста

Кроме того, глава УАФ рассказал, как организовывалось медицинское сопровождение Мудрика во время его пребывания в составе национальной сборной.

По словам Шевченко, после перехода украинца в лондонский "Челси" английский клуб направил УАФ письмо с просьбой не давать футболисту никаких лекарств во время сборов национальной команды. Персонал сборной, как утверждает президент ассоциации, выполнил это требование.

Кроме того, главный тренер сборной Сергей Ребров согласовал работу с Мудриком двух своих личных специалистов.

"Именно эти люди следили за его режимом и восстановлением, а также помогали ему в быту", — пояснил Шевченко.

Он добавил, что УАФ провела все необходимые проверки по этому делу, предоставила представителям футболиста запрошенную информацию и поддерживала связь с людьми, которые работали над расследованием.

В конце своего заявления Шевченко подчеркнул, что доверяет игрокам сборной, с которыми знаком много лет. Он призвал Мудрика предоставить доказательства своих слов, а если их нет — публично отозвать обвинения и извиниться перед людьми, чей профессионализм он поставил под сомнение.

Ранее Фокус сообщал, что Михаил Мудрик в интервью Дмитрию Гордону публично связал допинговый скандал с пребыванием в сборной Украины. Футболист заявил, что мельдоний мог попасть в его организм именно в Украине.

Кроме того, мы писали о предыдущих сообщениях, касающихся версии представителей футболиста. Они полагали, что мельдоний мог попасть в организм игрока во время пребывания в национальной сборной осенью 2024 года.