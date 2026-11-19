Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко відповів на звинувачення Михайла Мудрика, який пов'язав свою допінгову справу з організацією роботи збірної України. Очільник УАФ назвав ці заяви безпідставним наклепом.

Про свою позицію президент УАФ розповів у коментарі виданню Tribuna.com. Шевченко заявив, що слова футболіста несправедливо ставлять під сумнів професійність працівників національної команди та асоціації.

"Прозвучали гучні заяви про УАФ, збірну України. Це безпідставний наклеп на наших людей, які чесно та професійно роблять свою роботу", — сказав керівник УАФ.

Найсерйозніше звинувачення Шевченко висунув на адресу оточення футболіста. За його словами, після відсторонення Мудрика представники гравця неодноразово зверталися до асоціації з пропозицією штучно знайти працівника, який узяв би на себе відповідальність за появу мельдонію в допінг-пробі.

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"УАФ відмовилася — така пропозиція суперечить принципам нашої роботи", — наголосив президент асоціації.

Він також заявив, що звинувачення представників Мудрика не знайшли підтвердження після численних досліджень і перевірок. За словами Шевченка, це підтверджують результати розслідування та підсумкова мирова угода з Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) і Футбольною асоціацією Англії.

Що Шевченко розповів про медичний супровід футболіста

Окремо очільник УАФ пояснив, як організовували медичний супровід Мудрика під час перебування у складі національної збірної.

За словами Шевченка, після переходу українця до лондонського "Челсі" англійський клуб надіслав УАФ лист із проханням не давати футболістові жодних медикаментів під час зборів національної команди. Персонал збірної, як стверджує президент асоціації, виконав цю вимогу.

Крім того, головний тренер збірної Сергій Ребров погодив роботу з Мудриком двох його особистих фахівців.

"Саме ці люди стежили за його режимом і відновленням та допомагали йому з побутом", — пояснив Шевченко.

Він додав, що УАФ провела всі необхідні перевірки у справі, надала представникам футболіста запитану інформацію та підтримувала зв'язок із людьми, які працювали над розслідуванням.

Наприкінці заяви Шевченко наголосив, що довіряє працівникам збірної, з якими знайомий багато років. Він закликав Мудрика надати докази своїх слів, а якщо їх немає — публічно відкликати звинувачення та перепросити перед людьми, чию професійність поставив під сумнів.

Раніше Фокус повідомляв, що Михайло Мудрик в інтерв'ю Дмитру Гордону публічно пов'язав допінговий скандал із перебуванням у збірній України. Футболіст заявив, що мельдоній міг потрапити до його організму саме в Україні.

Також ми писали про попередні повідомлення щодо версії представників футболіста. Вони вважали, що мельдоній міг потрапити до організму гравця під час перебування в національній команді восени 2024 року.