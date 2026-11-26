Будет там играть максимум через полтора года: легенда "Манчестер Юнайтед" назвал клуб, в который перейдет Холанд
Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" считает, что Эрлинг Холанд окажется в мадридском "Реале" не позднее чем через 18 месяцев. Он также предсказал изменения в атаке клуба.
Как сообщает канал SPORT, англичанин также предположил, что ради норвежца испанский клуб может отпустить Винисиуса Жуниора, а Килиан Мбаппе перейдет на левый фланг атаки.
"Я абсолютно уверен, что он перейдёт в "Реал". Думаю, Холанд окажется там максимум через 18 месяцев, возможно, даже в конце сезона", — заявил Невилл.
Он также рассказал, как может измениться атакующая линия мадридцев в случае такого трансфера. По его прогнозу, Винисиус Жуниор покинет команду, Мбаппе будет играть на левом фланге, а Холанд станет центральным нападающим.
Какой контракт у Холанда с "Манчестер Сити"?
Эрлинг Холанд выступает за "Манчестер Сити" с лета 2022 года. В английский клуб он перешёл из дортмундской "Боруссии". В январе 2025 года норвежец подписал новый контракт с "Сити", рассчитанный до лета 2034 года. Поэтому потенциальный переход в другой клуб потребовал бы согласования условий с английской командой.
Холанд — один из ключевых игроков "Манчестер Сити" и центральная фигура в атаке команды. Его возможный переход в мадридский "Реал" регулярно становится темой трансферных обсуждений, однако на данный момент конкретных подтвержденных договоренностей пока нет.
Фокус уже сообщал, что Эрлинг Холанд ведет судебный процесс с польским электриком из-за прав на торговую марку Haaland. Спор касается использования фамилии футболиста в качестве личного бренда.
Также мы писали о том, как "Манчестер Сити" объявил о приобретении Эрлинга Холанда у "Боруссии" Дортмунд летом 2022 года. В материале речь шла об условиях перехода норвежца в английскую команду.