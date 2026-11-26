Колишній капітан "Манчестер Юнайтед" вважає, що Ерлінг Голанд опиниться в мадридському "Реалі" не пізніше ніж за 18 місяців. Він також спрогнозував зміни в атаці клубу.

Як повідомляє канал SPORT, англієць також припустив, що заради норвежця іспанський клуб може відпустити Вінісіуса Жуніора, а Кіліан Мбаппе зміститься на лівий фланг атаки.

"Я абсолютно впевнений, що він перейде до "Реала". Думаю, Голанд опиниться там максимум за 18 місяців, можливо, навіть наприкінці сезону", — заявив Невілл.

Він також описав, як може змінитися атакувальна лінія мадридців у разі такого трансферу. За його прогнозом, Вінісіус Жуніор залишить команду, Мбаппе гратиме на лівому фланзі, а Голанд стане центральним нападником.

Який контракт у Голанда з "Манчестер Сіті"

Ерлінг Голанд виступає за "Манчестер Сіті" з літа 2022 року. До англійського клубу він перейшов із дортмундської "Боруссії". У січні 2025 року норвежець підписав новий контракт із "Сіті", який розрахований до літа 2034 року. Тому потенційний перехід до іншого клубу вимагав би узгодження умов з англійською командою.

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Голанд є одним із ключових гравців "Манчестер Сіті" та центральною фігурою атаки команди. Його можливий перехід до мадридського "Реала" регулярно стає темою трансферних обговорень, однак наразі конкретних підтверджених домовленостей поки що немає.

Фокус уже розповідав, що Ерлінг Голанд судиться з польським електриком через права на торгівельну марку Haaland. Спір стосується використання прізвища футболіста як особистого бренду.

Також ми писали, як "Манчестер Сіті" оголосив про придбання Ерлінга Голанда у "Боруссії" Дортмунд влітку 2022 року. У матеріалі йшлося про умови переходу норвежця до англійської команди.