Команда украинского боксера уже начала переговоры с представителями американского чемпиона в тяжелом весе.

Чемпион WBA и WBO Дэвид Бенавидес готов провести бой с Александром Усиком. Об этом он сообщил в интервью Boxing News.

Интервью с Дэвидом Бенавидесом

По словам Бенавидеса, возможность боя с Усиком обсуждалась еще до его предыдущего поединка. Американский боксер отметил, что сначала не отнесся к этим переговорам слишком серьезно, однако после его последнего боя представители Усика вновь связались с ним.

"Для меня стало неожиданностью, что он хочет вернуться в тяжелый вес. Контакт действительно был: его команда связалась с моей. Безусловно, интерес есть с обеих сторон", — рассказал спортсмен.

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Бенавидес также сообщил, что сначала планирует провести бой с австралийцем Джеем Опетаей. Этот поединок ожидается в мае 2027 года.

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"Я человек слова. Как и я, Опетая искал подобные возможности. Поэтому я сдержу свое обещание. В мае мы проведем бой, а сразу после этого перейдем к поединку с Усиком", — добавил он.

Напомним, ранее Усик признался, что хочет вернуться в тяжелый вес для поединка с Бенавидесом, отметив, что сейчас весит 96–97 кг.

Фокус также сообщал, что Усик ответил на призывы экс-чемпиона Тайсона Фьюри устроить их третий бой.