"Это стало неожиданностью": Усик определился со своим следующим соперником (видео)
Команда украинского боксера уже начала переговоры с представителями американского чемпиона в тяжелом весе.
Чемпион WBA и WBO Дэвид Бенавидес готов провести бой с Александром Усиком. Об этом он сообщил в интервью Boxing News.
По словам Бенавидеса, возможность боя с Усиком обсуждалась еще до его предыдущего поединка. Американский боксер отметил, что сначала не отнесся к этим переговорам слишком серьезно, однако после его последнего боя представители Усика вновь связались с ним.
"Для меня стало неожиданностью, что он хочет вернуться в тяжелый вес. Контакт действительно был: его команда связалась с моей. Безусловно, интерес есть с обеих сторон", — рассказал спортсмен.Важно
Бенавидес также сообщил, что сначала планирует провести бой с австралийцем Джеем Опетаей. Этот поединок ожидается в мае 2027 года.
"Я человек слова. Как и я, Опетая искал подобные возможности. Поэтому я сдержу свое обещание. В мае мы проведем бой, а сразу после этого перейдем к поединку с Усиком", — добавил он.
Напомним, ранее Усик признался, что хочет вернуться в тяжелый вес для поединка с Бенавидесом, отметив, что сейчас весит 96–97 кг.
Фокус также сообщал, что Усик ответил на призывы экс-чемпиона Тайсона Фьюри устроить их третий бой.