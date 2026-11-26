Известный украинский боксер Александр Усик появился на публике в роскошном пуховике бренда Stone Island. Такая одежда обошлась спортсмену в 3 070 долларов.

В стильном наряде Усик заглянул в раздевалку "Бренфорда" после матча с "Эвертоном". Соответствующими снимками боксер поделился на своей странице в Instagram (usykaa).

Как выглядел Усик

На мероприятие спортсмен надел бежевый костюм и пуховик от известного бренда Stone Island — это любимая марка боксёра. Свой образ Усик дополнил длинным шарфом и шапкой цвета хаки.

Образ Усика Фото: Instagram Образ Усика Фото: Instagram

Цена куртки составляет почти 3 070 долларов (около 138 400 гривен).

Образ Усика Фото: Instagram Цена пуховика Фото: Скриншот

Усик любит дорогие вещи

Недавно сообщалось, что Усик продемонстрировал элитные часы. У украинского боксёра есть модель Patek Philippe 5980/60G-001 2024 года выпуска. Корпус часов изготовлен из белого золота, а его главная особенность — необычная конструкция хронографа.

Видео дня

Стоимость часов Усика составляет примерно 160 тысяч евро. На сегодняшний день это примерно 8 миллионов гривен.

Часы Усика Фото: Скриншот

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Платье за 8 тысяч евро и костюм — за 1 300: Усики продемонстрировали роскошные образы.

Екатерина Усик похвасталась роскошным нарядом. Образ обошёлся супруге боксёра в 4 950 долларов (около 222 332 гривен).

Кстати, Екатерина Усик показала последствия российского удара по Киеву и области. В результате удара пострадал их семейный дом.