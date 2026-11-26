Александр Усик похвастался пуховиком за 3 тысячи долларов (фото)
Известный украинский боксер Александр Усик появился на публике в роскошном пуховике бренда Stone Island. Такая одежда обошлась спортсмену в 3 070 долларов.
В стильном наряде Усик заглянул в раздевалку "Бренфорда" после матча с "Эвертоном". Соответствующими снимками боксер поделился на своей странице в Instagram (usykaa).
Как выглядел Усик
На мероприятие спортсмен надел бежевый костюм и пуховик от известного бренда Stone Island — это любимая марка боксёра. Свой образ Усик дополнил длинным шарфом и шапкой цвета хаки.
Цена куртки составляет почти 3 070 долларов (около 138 400 гривен).
Усик любит дорогие вещи
Недавно сообщалось, что Усик продемонстрировал элитные часы. У украинского боксёра есть модель Patek Philippe 5980/60G-001 2024 года выпуска. Корпус часов изготовлен из белого золота, а его главная особенность — необычная конструкция хронографа.
Стоимость часов Усика составляет примерно 160 тысяч евро. На сегодняшний день это примерно 8 миллионов гривен.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
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Кстати, Екатерина Усик показала последствия российского удара по Киеву и области. В результате удара пострадал их семейный дом.